18.07.2019 09:32
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Aleyna Tilki, gittiği sergide verdiği pozla yine herkesi şaşırttı

Son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki, gittiği bir sergide yer alan eserin yanına yatarak poz verdi.

Sosyal medya hesabından zaman zaman yaptığı cesur paylaşımlarla gündeme gelen genç şarkıcı Aleyna Tilki, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tilki, yatar pozisyonda yerde yatan bir eseri taklit eden Tilki'nin mini şortla verdiği pozla dikkatleri üzerine çekti.

ESERİN YANINA YATIP POZ VERDİ

Aleyna Tilki, gittiği bir sergide yerde yer alan eserin yanına uzanıp aynı pozu veren Tilki, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Genç şarkıcı, ilginç pozuna, "Tam tersinin doğru olduğunu bilmektir hayat ve buna göre tam tersi de doğrudur…" notunu düştü.

"SANAT İÇİN POZ VERDİ"

Tilki'nin bu paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından "Aleyna sanat için poz verdi" olarak yorumlandı.

Aleyna Tilki, gittiği sergide verdiği pozla yine herkesi şaşırttı
Aleyna Tilki, Genç, Magazin

YORUMLAR (26)
YAZIKK: 7 / 24 çalışıpda ay sonu 3bin tl kazanıyoruz. Daha 18 yaşına gelmeden Bizim hayatımız boyunca kazanamayacağımız parayı kazanan kişiye ben ne diyim :) Ses varmı ? Görüntü varmı ? İkiside yok desekte milyonları kazandı ve kazanıyor. Sesi iyi olan, Daha akıllı olan çıksın yapsın.
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ERDAL39: Ercaaann Nerelerdesin be dostum=)
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KÜRŞAT: öndeki taş gibi
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YILMAZ: çok kötü örnek oluyor
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ASDF: dayı sen buna kötü örnek oluyor diyorsan gençlerin canlı yayında izledikleri eskortları veya snapchatteki hayat kadınlarını takip ettikleri paylaşımları görsen çıldırırsın , internet üzerinde daha kötü örnek olan şeyler var hadi bu yine ergen sonradan gördüm delisi olduğundan böyle takılıyor ama gençlere kötü örnek olan bir sürü şey var twitterda snapchatte
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GÖRSEL: kendisinden sanat pozu değil millet üstsüz pozlar bekliyor bu ne yaaa. . . .
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HÜLÜÜ: başka türlü baktı birşey olmaz benden neyapsın . . .
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DELİ OĞLAN...: KARGA GİBİ SES OLUNCA SATMIYOR NAPSIN. . .
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ŞAKİR: COK İYİ ÖRNEK OLUYOSUN ANAN BABAN RAHAT IZLIYOMU SNI ACABA YAZIK PARA İCİN
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İZMİRDE 1 KASTAMONULU: O HEYKEL ÇIPLAK AMA ALEYNA TİLKİ GİYİNİK BU NASIL SANAT İÇİN POZ. ALEYNA DA ÇIPLAK OLMASI GEREKMEZ Mİ SİZCE DE
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