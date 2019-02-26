26 Şubat 2019, 15:18
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Aleyna Tilki Gözünü Yükseklere Dikti: Star Olmayacağım, Efsane Olacağım

Küçük yaşta şöhret basamaklarını hızla tırmanan ve Türkiye'nin en başarılı isimleri arasına adını yazdıran Aleyna Tilki, gözünü yükseklere dikti. Tilki, "Star olmak istemiyorum, efsane olmak istiyorum" notuyla hedef büyüttüğünü gösterdi.

Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gelecek hedeflerini daha da ileriye taşıdığını gösterdi.

HER PAYLAŞIMI OLAY OLUYOR

Henüz reşit olmadan içkili mekanlarda sahneye çıktığı için Türkiye gündemine oturan ve sonrasında da gerek yaptığı açıklamalarla ve gerekse özel hayatındaki hareketleriyle kendisine olan ilgiyi sürekli olarak canlı tutan Aleyna Tilki geride bıraktığımız gün sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

"STAR OLMAK İSTEMİYORUM, EFSANE OLMAK İSTİYORUM"

Bir fotoğraf çekimine ait kareleri hesabından takipçilerine ulaştıran Tilki bu fotoğrafın yanına düştüğü; "Star olmak istemiyorum, efsane olmak istiyorum" notuyla hedef büyüttüğünü gösterdi. Tilki aynı zamanda bu paylaşımıyla rakiplerine meydan okumayı da ihmal etmedi.

Türkiye, Star, Aleyna Tilki, Yenikadinda Gösterme, Magazin


YORUMLAR (28)
ZEYNEP: Kızda starlık var ama efsane olur mu orası şüpheli..
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MEHMET: Anlayamadigim kiz ne güzel rengarenk. Yani beklentiniz ne? Kiz birazda olsa renk katiyor karanlik zamana
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HER CANLI BİRGÜN ÖLÜMÜ TADACAKTIR...: Ülkede aklı sadece magazine ve saçma dizilere çalışan bunlarla uyanıp bunlarla kalkan bir kesim olduğu sürece efsanede olursun başkanda sorun sende değil seni örnek ve idol alan kesimde
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