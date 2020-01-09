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Havalimanında olay çıkaran Aleyna Tilki, polis merkezine alındı

İstanbul Havalimanı'nda sıra beklerken bir yolcu ile tartışan Aleyna Tilki, polis merkezine alındı. Burada ifade veren genç şarkıcı, işlemlerin ardından uçuşunu iptal etti.

09.01.2020 16:15 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:32

Son dönemlerde adından sıklıkla söz ettiren genç şarkıcı Aleyna Tilki, 'nın kentine gitmek için geldiği İstanbul Havalimanı'nda sıra tartışması yaşadığı bir yolcu ve hakaret ettiği iddia edilen bir özel güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine havalimanı polis merkezinde ifade verdi.

İFADE VERDİ, UÇUŞUNU İPTAL ETTİ

Bir süre ifade işlemleri için polis merkezinde kalan ünlü şarkıcı, işlemlerin ardından uçuşunu iptal etti. Şarkıcı daha sonra havalimanından ayrıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Aleyna Tilki'nin yaşadığı tartışma kameraya da yansıdı.

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Havalimanında olay çıkaran Aleyna Tilki, polis merkezine alındı

Aleyna Tilki, Milano, İtalya, Polis, Magazin

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (52)
BUNLARA SANATÇI DİYENLER BİR ADIM ÖNE:Bunlar sanatçı mı soytarı mı? Bunları televizyonda izleyen kuş beyinliler bu hale getiriyor.
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ADSIZ CENGO:aleyna reisi protokolden alsaydınız ne işi milletin içinde lütfen(!)
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ADA:bir daha Türkiyeye gelmemesini diliyorum
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EMRE:Tilki: karakolda herkes beni eliyle işaret ediyordu
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CAHİLLER:Ucuz kız aynen şımarık ukala dinsiz
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ÇAKICI:NEFRET EDİYOM ŞU ŞIMARIK ERGENDEN
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HUKUKÇU:kendini birşey zannetmeye başladı. Burası hukuk ülkesi para ülkesi değil. Parayla işleri halledemezsin.
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ŞİMŞEK AŞKI:hukuk:böyle siyah bulutlar oluşuyoda birbirine çarpınca ışık çıkıyo yağmur yağıyo güm diye düşüyo yok o şimşekti karıştırdım
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DAVARO:huuu, hukuuu, hukkuu ula bu hukuk kuşu nasıl ötiyidi huuuu hhuuuuuu guuuuu olmiyir yav dilim dönmiyir
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RACO:hukuk hukuk hukuuuukkk valla çıkaramadım yabancı dilden gelme bi kelime falanmı???soba gibi bişeymi böyle yanıyo duman çıkartıyo falan???:)))
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