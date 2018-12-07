07 Aralık 2018, 19:05
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Aleyna Tilki Hayranlarına Müjdeyi Verdi

Yakın bir arkadaşıyla alışveriş yaparken görüntülenen genç popçu Aleyna Tilki bir Türkçe, bir de yabancı şarkı yapacağını açıkladı.

Yakın bir dostuyla birlikte geldiği AVM'de mağazaları gezen Aleyna Tilki, daha sonra akşam yemeği yedi.

BİR YABANCI BİR TÜRKÇE PARÇA

Kendisine yöneltilen sorulara cevap veren genç popçu, "Ocak ayında tekrar Amerika'ya gidiyorum. Bu sefer eğitim amaçlı değil. Yeni single parçamızın bir tanesi yabancı şarkı olacak, bir tane de Türkçe şarkı düşünüyorum. Duruma göre belki albüm de olabilir, henüz belli değil" dedi.

UMA THURMAN'A BENZETİLDİ

Yılbaşında Amsterdam'da konser vereceğini açıklayan Aleyna Tilki, sarı eşofman kombiniyle 'Kill Bill' filminin başrol oyuncusu 'Uma Thurman'a benzetildi.

Aleyna Tilki
07 Aralık 2018 Cuma 19:05



YORUMLAR (9)
BİRİKEDİMİ7: bu kızın haberleri baydı artık, yayınlamayın artık
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HELAL: yuppiii çok mutlu olduk cok sagol Aleyna Tİlki Senin Şarkılarınla Bütün Sıkıntılarımızı Unutuyoruz
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KÜVETTE NE YAPIYOR: Ikınıyor mu yoksa kabız mı olmuş
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.....: Hayırlısı olsun be ya
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MEMATI: cok ciliz bu olur yaaa.
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