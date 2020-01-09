Haberler » Güncel » Aleyna Tilki ifade verdi - Haber

Aleyna Tilki ifade verdi

Şarkıcı Aleyna Tilki, Milano'ya gitmek için geldiği İstanbul Havalimanı'nda sıra tartışması yaşadığı bir yolcu ile güvenlik görevlisinin şikayeti nedeniyle polis merkezinde ifade verdi.

09.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:56Aleyna Tilki ifade verdi
Şarkıcı Aleyna Tilki, 'ya gitmek için geldiği Havalimanı'nda sıra tartışması yaşadığı bir yolcu ile güvenlik görevlisinin şikayeti nedeniyle polis merkezinde ifade verdi.
Sabah saatlerinde havalimanına gelip pasaport kontrolünden geçen Tilki, işlemlerinin tamamlanmasının ardından X-Ray kontrolleri için sıraya girdi.
Buradaki bir yolcu ile bilinmeyen bir nedenle tartışan Tilki'nin, yolcuya ve bir güvenlik görevlisine hakaret ettiği öne sürüldü.
Yolcu ve güvenlik görevlisinin şikayetiyle havalimanındaki polis merkezine yönlendirilen Tilki'nin, burada ifadesi alındı. Tilki de yolcu ve güvenlik görevlisinden şikayetçi oldu.
İfadesinin ardından polis merkezinden avukatıyla ayrılan Tilki'nin dış hatlar terminalindeki gümrüklü alana girişi sırasında basın mensuplarının çekim yapmasına izin verilmedi.
Tilki'nin ifade nedeniyle uçağı kaçırdığı, bir sonraki sefer için de bilet almasına rağmen iptal ettirdiği öğrenildi.

Aleyna Tilki, İstanbul, Milano, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:04  Adana-ceyhan karayolunda işçileri taşıyan minibüs devrildi. 30 işçi yaralı-1 - Haber
18:03  Şehit Uzman Onbaşı Fatih Akbulut son yolculuğuna uğurlandı (3) - Haber
18:02  Lastiği patlayınca devrilen midibüsteki 30 işçi yaralandı - Haber
18:00  Slovenya'daki ahşap Donald Trump heykeli yakıldı - Haber
17:59  Çavuşoğlu-Hekim ortak basın toplantısı (1) - Haber
17:15  Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Haber
17:07  Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu - Haber
17:05  Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım - Haber
16:29  KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler - Haber
16:22  Ruhani: ABD bir hata daha yaparsa, çok tehlikeli bir cevap alır - Haber
9.01.2020 18:05:50