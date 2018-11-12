12 Kasım 2018, 12:05
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Aleyna Tilki ile Brigitte Bardot Benzerliği Sosyal Medya'da Olay Oldu!

Aleyna Tilki ile Brigitte Bardot Benzerliği Sosyal Medya

Geçtiğimiz günlerde pijamalı halleriyleİtalya'yı birbirine katan Aleyna Tilki'nin Milano'da verdiği pozlarla ünlü Fransız sinema oyuncusu Brigitte Bardot'a benzetildi.

Aleyna Tilki, İtalya, Milano'da fotoğrafçı Aytekin Yalçın'a özel pozlar verdi. Aleyna makyajı, saçı ve tarzıyla 60'ların dünyaca ünlü Fransız yıldızı Brigitte Bardot'nun (84) gençliğine benzetildi.

Manken, sinema oyuncusu ve hayvan hakları savunucusu Brigitte Bardot'un gençliğine benzetilen Aleyna Tilki'nin fotoğraflarına yorum yağdı. Genç sanatçı, İtalya sokaklarında pijamayla gezdiği için gelen eleştirilere de şöyle cevap verdi:

"Siz yataktan kalkmış en doğal halinizi inkar edip, olmadığınız ama içerisinde –mış gibi yaptığınız kişiliğinizi caddelerde sergilerken ayıp değil!

'HER AN AYIP OLMAYA HAZIRIM BU KONUDA'

Ama benim bazen ne giydiğimi düşünmeden de pijamayla sokağa çıkabilme rahatlığım ayıp! Öyleyse ben her an ayıp olmaya hazırım bu konuda… Gün gelir gerçek aşkı gözlerinde gördüğüm dilenciler gibi giyinirim. Hepsi benim içimde mevcut. İçimde yapayalnız kalmış küçük dilenci kız da, o sahnelerde ışıldayan da benim.

'ŞOVU İŞİ OLANLARA BIRAKIN'

Eleştirerek prim, şov yapmayın. Şovu işi şov olanlara bırakın"

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İtalya,Milano,Brigitte Bardot,Aleyna Tilki
12 Kasım 2018 Pazartesi 12:05



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