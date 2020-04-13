Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerine çekilen ve bu süre zarfında görüşemeyen Aleyna Tilki ile Kadir Güneş, ilişkilerine son verdi.

13.04.2020 20:48 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:56

Türkiye 'de bin 296 insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgınından korunmak için evinde karantinada olan Aleyna Tilki, son olarak özel hayatıyla magazin gündemine geldi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre, bir süredir Kadir Güneş ile aşk yaşayan 19 yaşındaki popçu, ayrılık kararı aldı. İkilinin, bir süredir devam eden karantina günlerinde ilişkilerine nokta koyduğu iddia edildi.

20 yaş altına sokağa çıkma yasağı gelmesinin ardından 19 yaşındaki Aleyna Tilki de bir süredir evinden çıkamıyordu.

Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi

KADİR GÜNEŞ KİMDİR?

Tarkan ve Ebru Gündeş gibi ünlü isimlerle arkadaş olan iş adamı Metin Güneş'in oğlu, modacı Gülnur Güneş'in kardeşi olan Kadir Güneş, aslen Ankaralı.

Kadir Güneş, bir dönem Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz Şubat ayında eğlenmeye çıkan ikili mekanda kavga etmeleriyle gündem olmuştu.

Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi
Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi
Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi
Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi
Etiketler: Aleyna Tilki, Türkiye, Magazin
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar (12)
ECE ELİF AYDIN:Tebrik ederim aleyna tilki seni çok seviyorum seni çok özledim canım ya çok özülüyorum geçmiş olsun haberlere çıkmışsın diyerleri de çıksın bide sen sörvavır da çıkmışsın diye tebrik ediyorum seni de sevdim şarkın da büsürü var o rüzden seni çok seviyorum o yalanı müziği dinle tamamı ben beğendim ??ve beğenmedim??ama inede seni çok seviyorum üzülme üzülürsen bende üzülürüm tamamı
Cevap Yaz 3 2
FİLİPİNLERDE1TURK:Ne ictin sen :)
0 0
ZİYAA:Ne içtin sen kızım? İyi misin?
0 1
BURTOL:Ateşin çıkmış doktora görün covid virüs olabilir.
1 3
BKEM:Aleyna boşa çıktıysa gidip teklif edebilirim.
Cevap Yaz 1 1
ERC:Tilki gibi birini daha bulur bakışlarındaki kurnazlığa bakın havaya bakın kendini beğenmiş sarı tilki ??
Cevap Yaz 0 2
ECE ELİF AYDIN:Bilem yok üzgünüm sen olsan baryi ????????????????????????
Cevap Yaz 0 2
HOPPACIK:HOPPALAAAA
0 1
AYLİN:Bize ne bundan
Cevap Yaz 0 7
FERHAT:para sen nelere kadirsin ya şimdi bu boyda bu sıfatta bi adam gelse aleyna senden hoşlanıyom dese parası olmasa ne der çok merak ediyom
Cevap Yaz 0 6
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın

Magazin Manşet

Haberler

İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Magazin
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Magazin
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Magazin
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Klostrofobisi olduğunu söyleyen Birce Akalay: Evde durmak çok zor Magazin
Klostrofobisi olduğunu söyleyen Birce Akalay: Evde durmak çok zor
Yasmin Erbil’in karantinadaki ateşli dansı Instagram’ı salladı Magazin
Yasmin Erbil'in karantinadaki ateşli dansı Instagram'ı salladı
Partiye damga vuran an! Acun, aşk sorusuyla Hadise’yi utandırdı Magazin
Partiye damga vuran an! Acun, aşk sorusuyla Hadise'yi utandırdı
Survivor Sercan’ın eski aşkları ünlü isimler çıktı! Kimler yok ki Magazin
Survivor Sercan'ın eski aşkları ünlü isimler çıktı! Kimler yok ki
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar’dan ’Biraz edep’ diyen takipçisine tepki Magazin
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
Haberler ›› Magazin ››Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi - Magazin

Son Dakika Magazin Haberleri

22:06: Karantinada olan Yasmin Erbil, göbek dansı yaptığı anları takipçileriyle paylaştı - Magazin 21:32: Seda Bakan, bornozla dans ettiği anları sosyal medyadan paylaştı - Magazin 21:09: Koronavirüsü yenen Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, hastaneden taburcu oldu - Magazin 20:48: Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi - Magazin 18:58: Survivor Evrim kimdir, nereli? Evrim Keklik kaç yaşında? - Magazin 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler