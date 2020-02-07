Haberler » Magazin » Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı - Magazin

Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafına beğeni yağdı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Aleyna Tilki, bu kez kısa şortlu ve beyaz çoraplı paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

07.02.2020 21:14 | Son Güncelleme: 07.02.2020 21:30

hesabında 2,5 milyon takipçisi olan genç şarkıcının paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki, son paylaşımıyla yine dikkatleri çekti. Genç şarkıcı, beyaz çoraplı ve siyah şortlu paylaşımıyla takipçileri için paylaşımlar yaptı.

TAKİPÇİLERİNDEN BÜYÜK İLGİ

Paylaştığı iki fotoğraf ve ile kısa süre içerisinde on binlerce beğeni alan Aleyna Tilki'yi, takipçileri de yorum bombardımanına tuttu. Aleyna Tilki'nin fotoğrafına binlerce yorum yapıldı.

Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı

Aleyna Tilki, Instagram, Magazin


HABER YORUMLARI (3)
DELİDİR AMA!:Git be kızım . içimiz yanıyor , sen ne derdindesin
Yayından Kaldır
4 2
Cevap yaz
GÖZDEN KAÇIRMAYAN ADAM:boynundaki haçı kimse görmüyor ama :)
Yayından Kaldır
3 2
Cevap yaz
PAPAZ TEKTİ:sen camide olmalısın. yanlış gelmişsim
Yayından Kaldır
2 0
Magazin

Son Dakika Haberleri

17:09  Meblağ nasıl yazılır? TDK'ya göre mebla mı, mevla mı, meblağ mı?
15:49  Beşiktaş - Gaziantep maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?
15:03  Özge Yağız kimdir? Özge Yağız nereli, kaç yaşında?
14:58  Usül nasıl yazılır? TDK'ya göre usul mu, usül mü? Usül ne demek?
14:01  Nur Gencer kimdir? Nur Gencer hayatı ve biyografisi!
7.02.2020 22:29:32