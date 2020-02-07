Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı

Instagram hesabında 2,5 milyon takipçisi olan genç şarkıcının paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki, son paylaşımıyla yine dikkatleri çekti. Genç şarkıcı, beyaz çoraplı ve siyah şortlu paylaşımıyla takipçileri için paylaşımlar yaptı.

TAKİPÇİLERİNDEN BÜYÜK İLGİ

Paylaştığı iki fotoğraf ve video ile kısa süre içerisinde on binlerce beğeni alan Aleyna Tilki'yi, takipçileri de yorum bombardımanına tuttu. Aleyna Tilki'nin fotoğrafına binlerce yorum yapıldı.