Aleyna Tilki, İtalya Sokaklarında Moda Rüzgarı Estirdi

Aleyna Tilki, fotoğrafçı Aytekin Yalçın'ın objektifine özel pozlar vermek için İtalya'ya gitti. Farkı tarzı ve makyajıyla Milano sokaklarını gezen 18 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabından kısa bir video paylaştı.

"RESMEN ASFALT AĞLADI"

Videoda karşıdan karşıya geçerken agresif bir yürüyüş sergileyen Tilki, hayranlarını şaşkına uğrattı. Sosyal medya hesabından o anları takipçileriyle paylaşan Tilki, çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Tilki'nin bir takipçisi paylaşıma, "Aleyna, o nasıl yürüyüş resmen asfalt ağladı." yorumunu yaptı.

BRIGITTE BARDOT'YA BENZETİLDİ

Öte yandan, Aleyna Tilki kıyafeti ve tarzıyla 60'ların dünyaca ünlü Fransız yıldızı Brigitte Bardot'nun (84) gençliğine benzetilmişti.