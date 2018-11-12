12 Kasım 2018, 20:40
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Aleyna Tilki, İtalya Sokaklarında Moda Rüzgarı Estirdi

Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, fotoğraf çekimi için İtalya'nın moda başkenti Milano'ya gitti. Tilki, İtalya sokaklarında gezdiği anları takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.

Aleyna Tilki, fotoğrafçı Aytekin Yalçın'ın objektifine özel pozlar vermek için İtalya'ya gitti. Farkı tarzı ve makyajıyla Milano sokaklarını gezen 18 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabından kısa bir video paylaştı.

"RESMEN ASFALT AĞLADI"

Videoda karşıdan karşıya geçerken agresif bir yürüyüş sergileyen Tilki, hayranlarını şaşkına uğrattı. Sosyal medya hesabından o anları takipçileriyle paylaşan Tilki, çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Tilki'nin bir takipçisi paylaşıma, "Aleyna, o nasıl yürüyüş resmen asfalt ağladı." yorumunu yaptı.

BRIGITTE BARDOT'YA BENZETİLDİ

Öte yandan, Aleyna Tilki kıyafeti ve tarzıyla 60'ların dünyaca ünlü Fransız yıldızı Brigitte Bardot'nun (84) gençliğine benzetilmişti.

Instagram,Milano,İtalya,Aleyna Tilki
12 Kasım 2018 Pazartesi 20:40



YORUMLAR (15)
BEKAR ADAM: KÜÇÜK KADINI RAHAT BIRAKIN! İTALYA''YA KEDİSİNİ BİLE GÖTÜRENLERİN ÇOĞALDIĞI GÜNÜMÜZDE, O DA SONRADAN GÖRMELİĞİNİ TATMİN ETSİN. NE VAR BUNDA!
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HU: Şunu haber yapmayın ya
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KUBİ: Ya bunun her tarafi moda olsa ne olur.... moda nedir..... moda karadeniz de moda doguda moda ic anadoluda.. digerleri soytarilikk
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REST: Yenisi çıkana kadar bununla idare edin... Oyalanjn işte.
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ASLI: BU KIZ ŞARKICI DEGİLMİYDİ NE ARA MANKEN OLDU. BENİM FİZİĞİM BUNDAN ÇOK ÇOK GÜZEL AMA BENİ DAHA KEŞFEDEMEDİLER. NE YAPSAM ACABA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN MAYOYLAMI DOLAŞSAM DIŞARIDA.
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