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Aleyna Tilki kimseyi dinlemiyor! Elindekini avucundakini kıyafete yatırıyor

Cesur paylaşımlarıyla çok konuşulan genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin, kazandığı paranın yarısını kıyafete yatırdığı iddia edildi. Ünlü şarkıcının dünyaca ünlü markaların müdürleriyle iletişime geçip, yeni ürünler hakkında bilgi istediği öne sürüldü.

05.01.2020 16:24 | Son Güncelleme: 05.01.2020 16:34

Sosyal medya hesabından paylaştığı her pozu olay yaratan şarkıcı Aleyna Tilki'nin, tüm parasını alışverişte harcadığı iddiası gündeme geldi.

TÜM PARASINI ALIŞVERİŞE YATIRIYOR

Son dönemin en popüler şarkıcılarından olan ve kariyerini sınır dışına da taşıyan Aleyna Tilki, 'nın haberine göre kazandığı tüm parayı alışverişe yatırdığı öne sürüldü.

DÜNYACA ÜNLÜ MARKALARI KOVALIYOR

Geçtiğimiz günlerde yeni yıl alışverişi için Zincirlikuyu'daki bir AVM'ye giden şarkıcı, ünlü bir markadan kendisine 100 bin liralık alışveriş yaptı. Bir diğer iddiaya göre ailesinin ve çevresindekilerin "Birikim yap" demesine aldırmayan Tilki, dünyaca ünlü markaların müdürleriyle iletişime geçip, onlardan yeni gelen ürünleri ilk kendisine haber vermelerini istedi. Mağaza müdürlerinin de ünlü şarkıcının bu isteğine karşılık, gelen ürünler hakkında bilgi verdiği öğrenildi.

KALÇA POZUYLA OLAY OLMUŞTU

Genç popçu son olarak yeşil takım halindeki kıyafetiyle paylaşmıştı.Ayna karşısında poz veren Tilki'nin kalçası ise herkesin dikkatini çekmiş, çoğu kişi genç şarkıcının kalçasına estetik yaptırdığını iddia etmişti.

Aleyna Tilki kimseyi dinlemiyor! Elindekini avucundakini kıyafete yatırıyor

Aleyna Tilki, Posta, Magazin


HABER YORUMLARI (2)
AVNİ: tuba ünsal haberi bekliyorum.tubayı çok beğeniyorum.
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AVNİ: aleyna paraları harcama la.
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