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Aleyna Tilki, kırmızı kıyafetiyle Instagram'ı salladı! Takipçileri mesaj yağmuruna tuttu

Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla gündemden düşmeyen Aleyna Tilki, deri görünümlü kırmızı elbisesiyle Instagram'ı salladı. Aleyna'nın paylaşımına binlerce beğeni gelirken, takipçileri genç şarkıcıyı mesaj yağmuruna tuttu.

01.01.2020 23:24 | Son Güncelleme: 01.01.2020 23:31

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar ve paylaştığı iddialı pozlarla sürekli gündemde kalmayı başaran genç şarkıcı Aleyna Tilki, yine çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

TAKİPÇİLERİ MESAJ YAĞMURUNA TUTTU

Genç şarkıcı, deri görünümlü kırmızı kıyafetiyle çekildiği fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. İddialı kıyafetiyle poz veren Aleyna'nın söz konusu paylaşımı binlerce beğeni alırken, takipçileri genç şarkıcıyı mesaj yağmuruna tuttu.

İşte takipçilerinin yaptığı yorumlardan bazıları:

- Öldüm! Cennet böyle güzel olmaz. Sen ne kadar güzelsin prenses.

- Sana kırmızı çok yakışıyor

- Bu ne güzellik alev alev.

- Gözlerim kamaştı.

- Bu kız bir afet bir afet.

- Aleyna tilki yine tarzını konuşturmuşsun.

- Kırmızı rengin en güzel durduğu insansın.

TWİTTER'DAN YAPTIĞI PAYLAŞIM TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Öte yandan Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde hesabından "İlk kez 2020 yılına gireceğiz. Evet." paylaşımında bulunmuştu. Aleyna'nın paylaşımına bazı takipçileri "Mahsus yapıyor" derken, bazıları da "Bu 2020'ye girmesin" diyerek tepkisini göstermişti.

Aleyna TilkiAleyna Tilki'nin Twitter'dan yaptığı paylaşım olay oldu! Takipçileri tepki gösterdi

Aleyna TilkiAleyna Tilki'den "canım ben" pozu

Aleyna Tilki, kırmızı kıyafetiyle Instagram'ı salladı! Takipçileri mesaj yağmuruna tuttu

Aleyna Tilki, Twitter, Magazin


HABER YORUMLARI (3)
DE: Bunun nesi güzel anlayamadım gitti. Sokakta bir kaç tur atsam bundan daha iyileri görünüyor etrafta. Ne bileyim. Millet güzellik algısı kıyafet giy, fenomen ol falan gibi olmuş.
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METO: aslında bu hanımkız yetişkin sektöründe büyük iyi işlere imza atmak istiyo fakat cesaret edemiyo henüzz
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DİREK URFADAN: on iki bin yıl önce göbekli tepe de çok güzeler vardi ne oldü
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