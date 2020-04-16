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Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki, küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi

20 yaş ve altındakilere sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından evinden çıkamayan genç şarkıcı Aleyna Tilki, son paylaşımıyla yine gündem oldu. Evinde küvete girip poz veren Aleyna Tilki'nin söz konusu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

16.04.2020 21:52 | Son Güncelleme: 16.04.2020 22:20

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altındaki gençlere sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından günlerini evinde geçiren Aleyna Tilki, son paylaşımıyla yine gündeme oturdu.

KÜVETİNİ OYUNCAKLARIYLA DOLDURDU

Evinde küvete girip poz veren Aleyna Tilki, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Aleyna Tilki, küvetinin etrafını oyuncaklarıyla doldurdu. Tilki'nin paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Aleyna Tilki, küvetinin etrafını oyuncaklarıyla doldurup poz verdi

"KEŞKE ARKADAŞ SATAN BİR YER OLSA"

Öte yandan Aleyna Tilki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Twitter'ı aktif bir şekilde kullanan genç şarkıcı, "Keşke arkadaş satan bir yer olsa. Oradan arkadaş alsak" diye paylaşım yaptı.

Birçok kullanıcı, Tilki'nin bu sözlerini espriler yaparak tiye aldı. Bazı takipçileri de "Parayla her şeyi alamazsın" diyerek şarkıcıyı eleştirdi.

Sokağa çıkamayan Aleyna, küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi
Aleyna Tilki, küvetinin etrafını oyuncaklarıyla doldurup poz verdi
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki, küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi
Etiketler: Aleyna Tilki, Güncel
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