Aleyna Tilki, Memleketine Gitti, Görenler Gözlerine İnanamadı!

Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesine giderek yakınlarını ziyaret etti.

"KUYUMCULARA, ALTINLARA BAKTIM"

Memleketi Seydişehir'e giden Aleyna Tilki'yi kent merkezinde gören hayranları, genç şarkıcıyla fotoğraf çektirdi. Bir kuyumcudan çıkarken görülen Aleyna Tilki, Seydişehir'e yakınlarını ziyaret etmeye geldiğini belirterek, "Babaannemin, annesi ve babası burada yaşıyor onları ziyarete geldim. Şimdi kuyumcuda altınlara falan bakıyorum. Sık sık Seydişehir'e geliyorum. Konya'da Mevlana Müzesi'ni ziyaret ediyorum." dedi.