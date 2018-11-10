10 Kasım 2018, 19:49
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Aleyna Tilki, Memleketine Gitti, Görenler Gözlerine İnanamadı!

Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesine giderek yakınlarını ziyaret etti.

Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesine giderek yakınlarını ziyaret etti.

"KUYUMCULARA, ALTINLARA BAKTIM"

Memleketi Seydişehir'e giden Aleyna Tilki'yi kent merkezinde gören hayranları, genç şarkıcıyla fotoğraf çektirdi. Bir kuyumcudan çıkarken görülen Aleyna Tilki, Seydişehir'e yakınlarını ziyaret etmeye geldiğini belirterek, "Babaannemin, annesi ve babası burada yaşıyor onları ziyarete geldim. Şimdi kuyumcuda altınlara falan bakıyorum. Sık sık Seydişehir'e geliyorum. Konya'da Mevlana Müzesi'ni ziyaret ediyorum." dedi.

Konya,Seydişehir,Aleyna Tilki
10 Kasım 2018 Cumartesi 19:49



YORUMLAR (65)
KEZBAN: iyiymiş
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MORETİKET: Göreceksiniz bu kızla ben evleneceğim 3 çocuğumuz olacak 1 doktor biri aktör diğeri de futbolcu...
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12 17
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HAYLAZ: Babası Konya Seydicity madenli köyünden
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ADINIZI YAZIN: Aleyna tamam da resimde dar kot pantolonlu turbanli cucusler Ney insan gibi giyinin kardesim turban olmasa kafir olmassin Asil su seklin dramatik
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11 25
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KUNTEPER CANAVARI: Bu haber yıllardır sabırsızlıkla beklediğim bir haberdi. Şu anda çok aydınlandım ve daha bilinçlendim. Artık Türkiye rahat uyuyabilir.
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