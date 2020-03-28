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Aleyna Tilki, mini şortuyla direk üzerinde poz verdi

Koronavirüsten korunmak için evinden çıkmayan genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından direk üzerinde poz vererek sahneleri çok özlediğini söyledi.

28.03.2020 12:09 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:30

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Çin'den başlayarak dünyaya yayılan ve 27 bin 800'den fazla kişinin hayatına mal olan koronavirüsün Türkiye 'ye sıçramasıyla kendisini eve kapattı. Bu süreçte sık sık sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Tilki, son olarak direk üzerinde poz verdi.

MİNİ ŞORTUYLA DİREK POZU VERDİ

Instagram'da 2,6 milyon takipçisi bulunan Aleyna Tilki, evde olduğu süreçte takipçileriyle ilginç anlarını paylaşmaya devam ediyor. Önceki gün hikaye kısmından yaptığı paylaşımlarla oyuncaklarla dolu odasını gösteren Aleyna, bu sefer de direk üzerinde poz verdi. Aleyna mini şortlu direk pozunu "Sahnede dans edemesek de evimizde tek başımıza dans ediyoruz. Ama umarım her şey geçer ve sahnelerde buluşuruz .Çok ama çok özledim sizinle sahnede buluşmayı..." notuyla paylaştı.

Aleyna Tilki, mini şortuyla direk üzerinde poz verdi

TİKTOK HESABI AÇARAK DANS ETMİŞTİ

Vaktini evde geçiren Aleyna, geçtiğimiz günlerde TikTok hesabı açarak kardeşi ve arkadaşoyla dans etmişti. Aleyna bu hallerini Instagram hesabından paylaşarak "Hahaha ilk TikTok videom. Çok eğlenceli" demişti.

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Aleyna Tilki, mini şortuyla direk üzerinde poz verdi
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Aleyna Tilki, Türkiye, Magazin

Haberin Videosu :

Ünlü popçu Aleyna Tilki, mini şortuyla direk üzerinde poz verdi

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Haberler ›› Magazin ››Aleyna Tilki, mini şortuyla direk üzerinde poz verdi - Magazin
Yorumlar (2)
DD:SEN NESİN YA NE OLUYO. KAFAN YANMIŞ. SENDE YOK OLURSUN MERAK ETME
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ASLI:BU KIZDA Kİ YETENEKLERE HAYRANIM.
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