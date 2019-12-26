Aleyna Tilki, Mustafa Sandal'ın kendisine sırtı dönükken yaptığı el hareketleri hakkında konuştu

Ünlü yapımcı Polat Yağcı, geçtiğimiz günlerde yeni yaşını yakın dostlarıyla kutladı. Bir parti yaparak yeni yaşını kutlayan Yağcı'yı Aleyna Tilki, Demet Akalın, Okan Kurt, Nur Yerlitaş, Mustafa Sandal ve Serkan Kaya gibi bir çok ünlü isim yalnız bırakmadı. Gecede Mustafa Sandal'ın önünde duran Aleyna Tilki'yi göstererek yaptığı hareketler ise dikkat çekti. Sandal'ın arkasından yaptığı hareketleri görmeyen Aleyna, ise günler sonra konu hakkında açıklama yaptı.

"HEPİMİZ BİRBİRİMİZE SARILDIK, İÇ İÇE EĞLENDİK"

Önceki akşam annesinin yeni yaşını eğlenceli bir doğum günü partisiyle kutlayan genç şarkıcı Aleyna Tilki, mekan çıkışında kendisini bekleyen muhabirlerle sohbet etti. Muhabirlerin Mustafa Sandal'ın yaptığı hareketleri hatırlatması üzerine konuşan Tilki, "Herkes eğleniyordu, oynuyordu. Başka bir şey görmedim. Hepimiz birbirimize sarılıp iç içe eğlendik. Ben hepsinin kardeşiyim. Orhan Baba da saçlarımı sevdi, onu çekmediniz" dedi. Mustafa Sandal ise konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

NE OLMUŞTU?

Polat Yağcı'nın doğum gününde genç popçu Aleyna Tilki'nin arkasında durarak alkış tutup eğlenceye dahil olan Mustafa Sandal, şarkı bitince el hareketleriyle Aleyna Tilki'yi göstererek bir şeyler anlatmaya çalıştı. Bu anları Instagram hesabından yayınlayan gazeteci Erol Köse ise "Mustafa Sandal, Aleyna'nın arkasından neyi anlatmaya çalışmakta?" dedi. Çektiği video hakkında açıklama yapan Erol Köse, Mustafa Sandal'ın pasta töreni sırasında kalabalık olunca arka sırada durduğunu, o konumdan enerji yolladığını söyledi.