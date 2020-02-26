Aleyna Tilki'nin 'Aleyna Baba' imajı takipçileri tarafından beğenilmedi

Başarılı şarkıcı Aleyna Tilki, yeni şarkısının klibinde kılıktan kılığa girdi. Tilki'nin "Aleyna Baba" hali takipçilerine "Yaşından daha büyük gösteriyorsun" dedirtti.

"ALEYNA BABA'YA BU YAKIŞIR"

'Yalan' adlı single'ına klip çeken Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından ilginç bir video paylaştı. Sette yemeğini yerken görülen Tilki tavırlarıyla kendisinin verdiği 'Aleyna Baba' lakabı üzerinden konuştu ve şunları söyledi: "Ekibimi kendimden hiç ayırmam ya ben de sette yerim ya da kendim nereden yiyorsam oradan onlara da söylerim. Aleyna Baba'ya bu yakışır. Ispanak yedim çok şükür."

"ÜÇ FARKLI ALEYNA"

Genç şarkıcı yeni albüm ve yeni imajını sosyal medya hesabından şu paylaşımla takipçilerine aktardı: "Yarından sonra sizlerle! Klipte birkaç tane Aleyna tarzı göreceğiz. Bunlardan biri AleynA Baba! Sadece bir imaj çalışması değil gerçek bi baba ruhuyla,kuliste de öyleyiz. Diğer göreceğiniz Aleyna'lar da benim gerçekliklerim... Üç tane farklı Aleyna, üçü de gerçekte de karakterime uygun imajlar..." notuyla klibinin kamera arkasını paylaştı.

TAKİPÇİLERİ BEĞENMEDİ

Tilki'nin 'Aleyna Baba' imajını ise takipçileri beğenmedi. Takipçiler henüz 19 yaşında olan şarkıcının bu imajını " Yaşından büyük gösteriyorsun" gibi yorumlarla eleştirdiler.

ALBÜM KAPAĞI İÇİN 30 BİN TL HARCADI

Yıldız şarkıcı öte yandan albüm kapağı için kesenin azğını açtı. Posta'nın haberine göre; Tilki, fotoğraf çekiminde giydiği GCDS marka 3 bin 500 TL'lik şortu, 5 bin 500 TL'lik çizmeleri almak için İtalya-Milano'ya gitti. Şarkıcı, uçak bileti ve konaklama dahil olmak üzere 30 bin TL harcadı.