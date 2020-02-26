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Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı

Gençlerin severek dinlediği isimlerden Aleyna Tilki'nin yeni klibi Yalan'ın çekimlerini tamamladı. Aleyna'nın klip çekimindeki imajı takipçileri tarafından çok beğenildi.

26.02.2020 23:13 | Son Güncelleme: 26.02.2020 23:26

Aleyna Tilki, yeni klibi 'Yalan'ın yarın 'da yayında olacağını duyururken, klip çekiminden bir kareyi hesabından paylaştı.

KLİP İMAJI ÇOK BEĞENİLDİ

Genç şarkıcının yeni klibini duyurduğu paylaşımındaki imajı takipçileri tarafından çok beğenildi. Aleyna'nın uzun ve renkli çizmeleri ve kısa şortlu hali takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

Paylaşımında klibiyle ilgili bilgileri veren Aleyna Tilki, fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Yalan, YARIN klibiyle beraber 15.30da YouTube'da yayında. Sözünü müziğini kendim yaptığım, aranjesini Ozan Çolakoğlu'nun yaptığı Yalan'ı bu gece 12'den sonra da müzik platformlarında dinleyebileceğiz Çok heyecanlıyım..."

Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı

Aleyna Tilki, Instagram, Youtube, Magazin


HABER YORUMLARI (3)
ADINIZI YAZIN:nahall bi tipp ya buuu
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BERNA:Bir de amuda kalkıp şarkı söylesen de sanatını görsek Aleyna!
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TİLKİ ALEYN:EV Adresini Ver , Gece Gelip Sana Özel Konser Vericem. .
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