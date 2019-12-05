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Aleyna Tilki'nin "Sürpriz var" paylaşımı takipçilerini heyecanlandırdı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafın altına "Sürpriz var" notu düşerek hayranlarını merak içinde bıraktı.

05.12.2019 21:05 | Son Güncelleme: 05.12.2019 21:18

Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar olay yaratamaya devam ediyor. Genç şarkıcı, hesabından paylaştığı bir fotoğrafın altına "Sürpriz var" notunu düşerek paylaştı. Söz konusu paylaşım Aleyna Tilki'nin hayranlarını merak içinde bıraktı. Sanatçının sürprizinin ne olduğunu merak edenler genç şarkıcıyı soru yağmuruna tuttu.

Aleyna Tilki'nin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

"ASIL YAĞMURU BİLMEYEN İNSANLAR HASTADIR"

Aleyna Tilki, İstanbul'u etkisi altına alan yağmuru dans ederek karşılamış ve şu mesajı yayınlamıştı:

"Bulutlar ağlamıyor. Yağmur damlaları yeryüzüne inip benimle eğlenmek istiyor belki de. Doğayla bütünleşin, yağmurun altında ıslanın ve mutlu olun. Anneler babalar, çocuklarınıza 'Yağmurda dışarı çıkma, hastalanırsın' demeyin. Asıl yağmuru bilmeyen ve onunla bir olmayan insanlar hastadır, hem de kalıcı olarak."

Aleyna Tilki, kafa karıştıran paylaşımlarıyla TwitterAleyna Tilki, kafa karıştıran paylaşımlarıyla Twitter'da gündem oldu

Aleyna Tilki'nin

Aleyna Tilki, Instagram, Magazin


HABER YORUMLARI (12)
MSDS:Sorunlu gençliğin idolü Allah akıl fikir versin . .
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ADINIZI YAZIN:ülke ceren kızımıza ağlarken bu hortlak bakışlıya yorum yazman bence anlamsız. . .
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GOKBERK:cok heyecanlandım kalbım duracak sahı kemal sunal gıbı replık. . ne dıyor bu
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GAZOZCU:gazoz var güzelim
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NURİ ALCO:MEKANIN SAHİBİ GERİ GELDİ.
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AVNİ:yemyeşil gözlü.sapsarı saçlı.güzel bir hanımefendi.
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AVNİ:aleyna ben avni çok güzelsin.sana çok hayranıma la.
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AVNİ:sen kimsin la
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AVNİ:yok benim ben avni
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ALEYNA TİLKİ:Avni sen misin :)
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