30 Kasım 2018, 17:47
»»

Aleyna Tilki'nin Garip Tweetleri Sosyal Medyada Çok Konuşuldu

Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Aleyna Tilki, attığı tweetlerle yine dikkat çekti. Tilki, paylaşımlarını "Ciddiye alan çok ciddidir" notuyla bitirdi.

Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Aleyna Tilki, attığı tweetlerle yine dikkat çekti. Tilki paylaşımlarını "Ciddiye alan çok ciddidir" notuyla bitirdi.

"BUGÜN PERŞEMBEYDİ 7 GÜN İÇİNDE TEKRAR PERŞEMBE OLACAK"

Aleyna Tilki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı salladı. Her paylaşımıyla gündem yaratan genç şarkıcı Aleyna tilki, dün akşam Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yine sosyal medyayı salladı. Genç şarkıcı önce "Bugün perşembeydi ve yedi gün içinde tekrar perşembe olacak" yazıp, ardından "Ama tekrar 29 Kasım 2018'e dönemiycez. Bunların hepsini bildiğimizden şüphem yok, yalnızca söylüyorum..." notunu paylaştı. Son olarak: "Son tweetleri yazarken ciddi değildim. Ciddiye alan çok ciddidir" yazan Tilki, bazı takipçilerinden güzel yanıtlar alırken, bazı takipçileri tarafından eleştirildi.

Genç,Twitter,Aleyna Tilki
30 Kasım 2018 Cuma 17:47



YORUMLAR (18)
MÜHENDİS: gereksiz insan
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
VOLKAN: Devam kızım Takma kafana dar beyinli embesllleri bizde böyledir amacına ulaşana kadar her kez seni kötüler yok hırsız yok üçkağıtçı bilmem ne ama parayı buldunmu birden bire BEYFENDİ HANFENDİ olursun Bizim İnsanlarımız her zaman Güçlünün yanında olur haklının değil Zaten Haklının yanında olsalardı Güzel Ülkemiz böylesine doğal zenginlikleri ile UÇMUŞTU
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
YORUM: Işi zor allah yardımcısı olsun iflah olmaz
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
BZZT: kafayı yemede
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
RECAİ: Seviliyorsun seviyorum kız seni aferin
Yayından Kaldır
3 8
Cevap yaz
Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın