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Aleyna Tilki'nin Twitter'dan yaptığı paylaşım olay oldu! Takipçileri tepki gösterdi

Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarda gündemden düşmeyen genç şarkıcı Aleyna Tilki, son paylaşımıyla yine çok konuşulacak gibi gözüküyor. Twitter'dan "İlk kez 2020 yılına gireceğiz. Evet." paylaşımını yapan Aleyna'ya takipçileri tepki gösterdi.

31.12.2019 17:41 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:50

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren Aleyna Tilki, hesabından yaptığı son paylaşımla yine gündem oldu.

"İlk kez 2020 yılına gireceğiz. Evet." paylaşımında bulunan Aleyna Tilki'ye takipçileri tepki gösterdi. Bazı takipçileri "Mahsus yapıyor" derken, bazıları da "Bu 2020'ye girmesin" diyerek tepkisini ifade etti.

İşte Aleyna Tilki'nin paylaşımına yapılan yorumlardan bazıları:

"CANIM BEN POZU" GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan genç şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde ayna karşısında dudaklarını uzattığı pozunu takipçileriyle paylaşmıştı. Aleyna'nın söz konusu paylaşımı 60 binin üzerinde beğeni alırken, bazı takipçileri de verdiği poza tepki göstermişti.

Aleyna Tilki'nin Twitter'dan yaptığı paylaşım olay oldu! Takipçileri tepki gösterdi

Aleyna Tilki, Twitter, Magazin


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