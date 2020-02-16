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Aleyna Tilki'nin yeni klibiyle ilgili sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü

Genç popçu Aleyna Tilki, Instagram hesabından yine çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Tilki, kliplerindeki ayıların birçok ünlüden daha ünlü olduğunu söyledi.

16.02.2020 17:13 | Son Güncelleme: 16.02.2020 17:42

Aleyna Tilki sosyal medya paylaşımıyla yine dikkat çekmeyi başardı. şarkıcı, bu defa klip çektiği 'Yalan' şarkısı ile gündeme geldi. Aleyna Tilki, klip çekimi sırasındakulisten yaptığı paylaşımlarla saatler içerisinde 100 bine yakın beğeni aldı.

ÜNLÜ İSİMLERE GÖNDERME

Aleyna, son paylaşımında isim vermeden ünlülere göndermede bulundu ve kullandığı ifadeler kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

AYI ROLÜ İÇİN ÇOK TEKLİF GELDİ

Aleyna Tilki, "Klibimde ayı rolünü oynamak isteyen çok insan oldu. Çok talep geldi, teşekkür ederim. Ama şaşırmadım, çünkü benim kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü oldu" diyerek dikkatleri üzerine çekti.

Aleyna Tilki'nin yeni klibiyle ilgili sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü

Aleyna Tilki, Genç, Magazin


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BLT PASA:yorum yazılmıcak kadar degersız bırı
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