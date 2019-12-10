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Aleyna Tilki olmak için burnunu yaptırdı

Ünlü komedyen Yavuz Seçkin, gittiği güzellik merkezinde "Aleyna Tilki'yi taklit edemiyorum. Onun burnu kalkık ve küçük" diyerek askılama yöntemiyle burnunu kaldırttı.

10.12.2019 09:30 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:03Aleyna Tilki olmak için burnunu yaptırdı

Ünlü komedyen Yavuz Seçkin geçtiğimiz gün burnunu yaptırdı. Seçkin, hayata geçirdiği tiplemelerin daha inandırıcı olması için güzellik koçu ve estetik ve plastik cerrahisine giderek burun askılama yöntemiyle burnunu kaldırttı. Renkli kişiliğiyle tanınan Yavuz Seçkin operasyon öncesi yaptığı esprilerle neşe saçtı.

"BU BURUNLA ALEYNA TİLKİ OLAMIYORUM"

Ünlü isimlerin taklitlerini yaparak milyonların beğenisini kazanan Yavuz Seçkin, "Bazı tiplemeleri bu burunla yapmam çok zor oluyor. Mesela Aleyna Tilki'yi yapamıyorum, onun kalkık ve küçük bir burnu var bu yüzden burnumu biraz ufaltmam gerekiyor." dedi.

"JÖNLER ŞAKA YAPMASIN"

Son dönemde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen oyuncu Can Yaman'ı da diline dolayan Yavuz Seçkin, "Jönler şaka yapmasın. Yakışıklı oldukları için yanlış anlaşılıyor." şeklinde konuştu.


Aleyna Tilki, Yavuz Seçkin, Can Yaman, Magazin

Kaynak: Bültenler

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