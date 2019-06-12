12.06.2019 15:49
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Aleyna Tilki, Photoshop eleştirilerine parmak işareti yaparak cevap verdi

Photoshop haberleriyle gündeme gelen Aleyna Tilki sosyal medya hesabından skandal bir paylaşıma imza attı. Tilki, hakkındaki eleştirilere parmak işareti yaparak cevap verdi.

Son günlerde kilolu haliyle konuşulan Aleyna Tilki, hakkında yapılan eleştirilere çok tartışılacak bir paylaşımla karşılık verdi.

"O SEN OLSAN BARİ"

Genç şarkıcının Ukrayna Kiev'den paylaştığı paylaşımda photshop kullandığını söyleyen takipçileri, "Shop'un ayarını kaçırmışsın, bu kadar zayıf değilsin, O sen olsan bari" yorumlarını yapmıştı.

ORTA PARMAK İŞARETİ YAPTI

Tilki, gelen eleştirilere Instagram hesabından orta parmak hareketi yaparak karşılık verdi. Tilki'nin takipçileri paylaşım karşısında neye uğradığını şaşırdı. Genç şarkıcının paylaşımına "Terbiye sınırlarını aşmışsın, iyice kafayı yemişsin" gibi yorumlar yapıldı.

Aleyna Tilki, Photoshop eleştirilerine parmak işareti yaparak cevap verdi
Ukrayna, Kiev, Genç, Aleyna Tilki, Magazin

YORUMLAR (3)
ASLI:KISKANÇ EZİKLER ÇEKEMİYORLAR. KENDİLERİ YEMEDEN DURAMIYORLAR TEMBEL OLDUKLARINDAN SPOR YAPMIYORLAR SONRA TAŞ GİBİ KIZA YOK PHOTOSHOP DE. HELAL OLSUN KIZA EN İYİ CEVEBI VERMİŞ.
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REKO:Megastar and worldstar
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