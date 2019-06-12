Aleyna Tilki, Photoshop eleştirilerine parmak işareti yaparak cevap verdi

Son günlerde kilolu haliyle konuşulan Aleyna Tilki, hakkında yapılan eleştirilere çok tartışılacak bir paylaşımla karşılık verdi.

"O SEN OLSAN BARİ"

Genç şarkıcının Ukrayna Kiev'den paylaştığı paylaşımda photshop kullandığını söyleyen takipçileri, "Shop'un ayarını kaçırmışsın, bu kadar zayıf değilsin, O sen olsan bari" yorumlarını yapmıştı.

ORTA PARMAK İŞARETİ YAPTI

Tilki, gelen eleştirilere Instagram hesabından orta parmak hareketi yaparak karşılık verdi. Tilki'nin takipçileri paylaşım karşısında neye uğradığını şaşırdı. Genç şarkıcının paylaşımına "Terbiye sınırlarını aşmışsın, iyice kafayı yemişsin" gibi yorumlar yapıldı.