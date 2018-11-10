10 Kasım 2018, 14:18
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Aleyna Tilki, Pijamalarını Eleştirenlere Ateş Püskürdü!

Geçtiğimiz hafta İtalya'ya giden Aleyna Tilki, pijamalarıyla Milano sokaklarında dolaştığı görüntüleri hakkında sosyal medyadan eleştiride bulunanlara ateş püskürdü.

Her yaptığı ve söylediği olay yaratan 18 yaşındaki genç şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz hafta gittiği İtalya'nın Milano sokaklarında pijamalarıyla gezdi, sosyal medya yıkıldı.

''BU KIZ İYİCE DELİRDİ''

Genç şarkıcı, İtalya'ya gitti ve Milano sokaklarında pijamalarıyla dolaştı. Sosyal medyada paylaştığı pijamalı görüntüleri kullanıcılar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Tilki'nin bir takipçisi, "Bu kız iyice delirdi. Yaptığı hareketlere bak.'' yorumunu yaptı. Kendisine yapılan eleştirilere daha fazla dayanamayan şarkıcı, sosyal medya hesabından cevap vermekte gecikmedi.

''HER AN AYIP OLMAYA HAZIRIM''

Milano sokaklarındaki pijamalı görüntülerini eleştirenlere Tilki, "Siz yataktan kalkmış en doğal halinizi inkar edip, olmadığınız ama içerisinde –mış gibi yaptığınız kişiliğinizi caddelerde sergilerken ayıp değil! Ama benim bazen ne giydiğimi düşünmeden de pijamayla sokağa çıkabilme rahatlığım ayıp! Öyleyse ben her an ayıp olmaya hazırım bu konuda…''

''ŞOVU İŞİ ŞOV OLANLARA BIRAKIN''

Makyajsız hallerini sergilemekten hiçbir zaman çekinmeyen Aleyna Tilki konuyla ilgili, "Gün gelir gerçek aşkı gözlerinde gördüğüm dilenciler gibi giyinirim. Gün gelir moda ikonu gibi giyinirim. Hepsi benim içimde mevcut. İçimde yapayalnız kalmış küçük dilenci kız da, o sahnelerde ışıldayan da benim. Eleştirerek prim, şov yapmayın. Şovu işi şov olanlara bırakın" şeklinde konuştu.

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İtalya,Milano,Aleyna Tilki
10 Kasım 2018 Cumartesi 14:18



YORUMLAR (14)
K D S D G G H D: Evet ha ya ne gadada dogal bi o gadada ezik. O degilde kızın yukardaki resimindeki uzandıgı HALI çok güzel.
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İLKER: Ulan oksijensiz istersen babaannenin pacalı donuna cık ama salak ve aptalca davranmak niye en dogal haliymiş dogal salaklıgın tedavisi yok işte
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BEY : Allah yardımcın olsun Aleyna yoldan çıkmışsın yazık
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OSMAN: Bir insan bu kadarmı ucuz olabilir?
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ADINIZI YAZIN: Daha fazlagündem olması için anadan doğma çıkması gerekirdi
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