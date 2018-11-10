Aleyna Tilki, Pijamalarını Eleştirenlere Ateş Püskürdü!

Her yaptığı ve söylediği olay yaratan 18 yaşındaki genç şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz hafta gittiği İtalya'nın Milano sokaklarında pijamalarıyla gezdi, sosyal medya yıkıldı.

''BU KIZ İYİCE DELİRDİ''

Genç şarkıcı, İtalya'ya gitti ve Milano sokaklarında pijamalarıyla dolaştı. Sosyal medyada paylaştığı pijamalı görüntüleri kullanıcılar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Tilki'nin bir takipçisi, "Bu kız iyice delirdi. Yaptığı hareketlere bak.'' yorumunu yaptı. Kendisine yapılan eleştirilere daha fazla dayanamayan şarkıcı, sosyal medya hesabından cevap vermekte gecikmedi.

''HER AN AYIP OLMAYA HAZIRIM''

Milano sokaklarındaki pijamalı görüntülerini eleştirenlere Tilki, "Siz yataktan kalkmış en doğal halinizi inkar edip, olmadığınız ama içerisinde –mış gibi yaptığınız kişiliğinizi caddelerde sergilerken ayıp değil! Ama benim bazen ne giydiğimi düşünmeden de pijamayla sokağa çıkabilme rahatlığım ayıp! Öyleyse ben her an ayıp olmaya hazırım bu konuda…''

''ŞOVU İŞİ ŞOV OLANLARA BIRAKIN''

Makyajsız hallerini sergilemekten hiçbir zaman çekinmeyen Aleyna Tilki konuyla ilgili, "Gün gelir gerçek aşkı gözlerinde gördüğüm dilenciler gibi giyinirim. Gün gelir moda ikonu gibi giyinirim. Hepsi benim içimde mevcut. İçimde yapayalnız kalmış küçük dilenci kız da, o sahnelerde ışıldayan da benim. Eleştirerek prim, şov yapmayın. Şovu işi şov olanlara bırakın" şeklinde konuştu.