Tatile çıkan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, pijamasıyla İtalya sokaklarını birbirine kattı. Tilki o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.

"VİCDAN AZABI SPORU YAPTI"

Makyajsız görmeye alıştığımız genç şarkıcının bir paylaşımında, göz makyajı dikkat çekti. Öğle yemeğinde makarna yiyen Tilki, yemek çıkışı restoranın önünde, "Vicdan azabı sporu" yaptı. Çevresindeki kimseye aldırmayan şarkıcı daha sonra pijamasıyla İtalya sokaklarında turladı. Tilki'nin paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı. Tilki'nin bir takipçisi paylaşıma, "Bu kız iyice delirdi. Yaptığı hareketlere bak." yorumunu yaptı.