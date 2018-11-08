08 Kasım 2018, 20:05
»»

Aleyna Tilki, Pijamasıyla İtalya Sokaklarını Birbirine Kattı

Tatile çıkan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, pijamasıyla İtalya sokaklarını birbirine kattı. Tilki, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.

Tatile çıkan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, pijamasıyla İtalya sokaklarını birbirine kattı. Tilki o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.

"VİCDAN AZABI SPORU YAPTI"

Makyajsız görmeye alıştığımız genç şarkıcının bir paylaşımında, göz makyajı dikkat çekti. Öğle yemeğinde makarna yiyen Tilki, yemek çıkışı restoranın önünde, "Vicdan azabı sporu" yaptı. Çevresindeki kimseye aldırmayan şarkıcı daha sonra pijamasıyla İtalya sokaklarında turladı. Tilki'nin paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı. Tilki'nin bir takipçisi paylaşıma, "Bu kız iyice delirdi. Yaptığı hareketlere bak." yorumunu yaptı.

Aleyna Tilki,İtalya
08 Kasım 2018 Perşembe 20:05



YORUMLAR (62)
HAKAN: Italyanin hanki koyu bura
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
CEREN MUTLU: Okadar dıle alınıcak haber konusu varken bu ne ya
Yayından Kaldır
12 1
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN: Turkleri karaliyor
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
GUL ŞAŞMAZ: Rezillik ııyy
Yayından Kaldır
9 1
Cevap yaz
TAYHAN: Analı kızlı yapacaklar bunları günü gelince doyar gibi olacaklar iş işten geçicek kendilerini çamurlu bir hayatta bulacaklar eski hayatına geri dönmek istiyecekler ama çok geç en büyük sorumlusu annesi olacak şöhret için kızın hayatını yaktı
Yayından Kaldır
7 1
Cevap yaz
Tüm 62 yorumu okumak için tıklayın