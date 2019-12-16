Aleyna Tilki Sezona Merhaba Dedi

Yakın arkadaşlarıyla birlikte dağa gelen güzel popçukayak yapmaktansa kış safari gezilerine katılarak dağın eşsiz manzarası ve doğanın güzelliklerinin tadını çıkartmayı tercih etti. Kartalkaya kayak merkezine ilk defa geldiğini söyleyen genç sanatçı '' Kartalkaya'ya ilk defa geldim ama buraya gerçekten hayran kaldım kesinlikle kış bitmeden tekrar gelmek istiyorum '' dedi .

Güzel sanatçı objektiflerimize poz verirken elinde tuttuğu ve şehir dışına çıkarken yanından hiç ayırmadığını söylediği bebeği ise oldukça dikkat çekti.