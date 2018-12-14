14 Aralık 2018, 23:38
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Aleyna Tilki, Şiir Kitabı Çıkaracağının Müjdesini Verdi

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile şiir kitabı çıkaracağının müjdesini takipçilerine verdi.

Şarkılarıyla ve yaptığı açıklamalarla gündeme ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerine şiir kitabı çıkaracağının müjdesini verdi.

"KİTABIM ÇIKINCA OKURSUNUZ"

Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki fotoğrafına, "Sonra aç balerin gelir... Siz onun zerafetini izlerken o sizin tüm duygularınız yer ve gider. 'Aç Balerin' şiirimden bir bölüm... Tamamını kitabım çıkınca okursunuz." notunu ekledi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU

Aleyna Tilki yaptığı konuşmada, "Beni biraz üzen, yoran bir hayatım oldu. Ama mutluluğun da dibini tattım. Beni 14 yaşında tanıdınız. Ben aslında hiç çocuk olmadım. Aleyna Tilki olmayı o kadar sevdim ki, çocuk olmak istediğimde kendime o karakteri yarattım." ifadelerini kullanmıştı.

Instagram,Aleyna Tilki
14 Aralık 2018 Cuma 23:38



YORUMLAR (15)
MEHMET: şiir den bari soğutma bizi ,ülke sıkıntılı günler geçirmeye devam ediyor ve edecek bu tipler yüzünden
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ADAM: Bakiyom da hic elektrik yok ya gunah olmasinda asagi goruntu iyi surat cadi gibi
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A.: şiire dokunmayın bari be
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MUS: Okuyacağımı hiç sanmıyorum.
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KDN: aleyna üniversite ne oldu..asgardiyan ülkesi bilim ilim uzay vesaire boş verdin şiir yazıcan herhalde yaz yaz.
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