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Aleyna Tilki, siyah mini elbisesiyle Paris gecelerine aktı

Eğitimine Amerika'da devam etmeye karar veren Aleyna Tilki, gitmeden önce kısa bir Paris tatiline çıktı. Tilki, sosyal medya paylaşımında farklı imajıyla dikkat çekti.

25.09.2019 15:49

Geçtiğimiz günlerde tatil için Fransa'nın turistik şehri Paris'e giden Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından da paylaşımlarda bulunuyor.

SİYAH MİNİ ELBİSESİYLE GECELERE AKTI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında pembe kıyafetleri ve "Popülerim" mesajıyla dikkat çeken Tilki, Paris gecelerine aktı. Başarılı şarkıcı siyah mini elbisesi ve kısa sarı saçlarıyla sokakları altını sütüne getirdi. Yıldız şarkıcı, farklı imajıyla "Gece başka, gündüz başka" yorumlarına sebep oldu.

AHMET KAYA'NIN MEZARINA BIRAKTIĞI NOT DİKKAT ÇEKTİ

Genç yıldız son olarak Ahmet Kaya'nın mezarını ziyaret ettiği sırada bıraktığı notla gündeme gelmiş, hatıra defterine düştüğü not Twitter'da büyük ses getirmişti.


Aleyna Tilki, siyah mini elbisesiyle Paris gecelerine aktı

Aleyna Tilki, Ahmet Kaya, Paris, Magazin

YORUMLAR(15)
ADA:keşke hep pariste kalsa hiç gelmese hatta uzaya falanda gitse olur
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ALEYNA TİLKİ:Patlayın çatlayın günümü gün ediyorum sefaam olsun oh ohhh. . .
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ADA:cefan olur inşallah
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1 0
CONİ:KAZANDI BURDA KERIZLERDEN PARAYI SIMDI GAVUR ELLERINDE YEME ZAMANI ! BEGENIRSINIZ FOTOLARINI ISTE
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EROL:bu varya tam bir tilki
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VATANDAŞ:Rütük seni göreve çagırıyorum böyle şebelekler coluk çocuklara kötü örnek oluyor.
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VATANDAŞ:RÜTÜK değil RTÜK o bir kere
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KARAMÜRSELLİ:iyi eylenceler aleynacım hep eylen hiç gelme kızım
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YETMİŞÜÇ:Amerika''dan ölün gelir inşallah.
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HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK:5 sene sonra ne yapacak çok merek ediyorum
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