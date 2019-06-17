17.06.2019 10:52
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Aleyna Tilki, siyah tanga bikinisiyle plaja damga vurdu

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, üniversite sınavından önce çıktığı tatilde siyah tanga bikini giydi. Tilki'nin dikkat çeken bikinisi ise sosyal medyada ise kısa sürede olay yarattı

Son zamanlarda kilolu haliyle dikkat çeken Aleyna Tilki, üniversite sınavı öncesi Bodrum'da objektife takıldı. Genç şarkıcı, cesur bikinisi ile dikkat çekti. Genç şarkıcı cuma günü annesi ve kız kardeşi ile birlikte Kai Beach'te görüntülendi.

TANGA BİKİNİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Gün boyu denize girip güneşlenen genç şarkıcı, cesur bikinisiyle ilgi odağı oldu. Şarkıcı deniz keyfinin ardından üniversite sınavı için İstanbul'a döndü.

SINAV SONRASI SİTEM ETTİ

Dün üniversite sınavına giren Aleyna Tilki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Offf zamanı yetiştirmek zordu sınavda! Bence 20 dakika daha vermeleri lazımdı" diyerek sürenin yetersizliğinden şikayet etti.

İşte Aleyna Tilki'nin dikkat çeken bikinisi:

Aleyna Tilki, siyah tanga bikinisiyle plaja damga vurdu
Bodrum, Genç, Aleyna Tilki, Magazin

YORUMLAR (6)
GFB1907:MOLDOVYA? DERKEN BAŞKANIM
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MIRMIR:Çok iğrenç, bu yaşta, bu ne böyle
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ŞAPKACI:TÜRK KADINLARI HEP AYNI. 18, 5 YAŞINDA VE SELÜLİT BAŞLAMIŞ. BİRDE MOLDOVYALILARA BAKIN!
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İZLEYİCİ:Ulan daha dün aldım abdesti
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ZİYAA:O selilütler ne öyle bacım
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