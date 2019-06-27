27.06.2019 22:43
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Aleyna Tilki son videosuyla takipçilerini ikiye böldü

Yaptığı her hareketle çok konuşulan Aleyna Tilki son videosuyla takipçilerini ikiye böldü. Tilki videosuna, "Zaten hep makyajsız olduğum için no makeup yazamam" notunu ekledi.

Güzel şarkıcı Aleyna Tilki , sosyal medya hesabından paylaştığı makyajsız videosuyla takipçilerini ikiye böldü.

TAKİPÇİLERİ SESSİZ KALMADI

Sosyal medya hesabından makyajsız videosunu paylaşan Aleyna Tilki , "Zaten hep makyajsız olduğum için no makeup yazamam." notunu ekledi. Tilki'nin paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı. Tilki'nin bir takipçisi videoya, "O kadar bakım maskesi kullan. Lekeleri izleri yok et. Sonra güzelim de." yorumunu yaptı. Tilki'nin başka bir takipçisi ise, "Makyajlı da makyajsız da güzel değilsin." yorumunu yaptı.

"SEMTİNİZİN SERSERİSİ"

Genç yaşta şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan ve özellikle son zamanlarda yaptığı açıklamalarla ve verdiği pozlarla magazin gündemini meşgul eden Aleyna Tilki , hesabından paylaştığı son fotoğrafla ilginç ve esprili bir benzetmede bulunmuştu. Konsere giderken kullandığı minibüsün içerisinde verdiği pozu hesabından paylaşan Tilki bu kareye "Semtinizin serserisi" notunu düşmüştü.

Aleyna Tilki son videosuyla takipçilerini ikiye böldü
Aleyna Tilki , Magazin

YORUMLAR(8)
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FERDİ:bu da yeni moda popo konrol dan cikmis gibi yada beli krik gibi ne oluyor ise onu da anlamiyorum
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CRN:Şımarık..
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ECE:daha 19 yaşında makyaja gerek varmı
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