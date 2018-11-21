Aleyna Tilki Sosyal Medya Hesabından Illuminati Simgesi Paylaştı

Yaptığı her hareketle çok konuşulan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından takipçileriyle illuminati simgesi paylaştı.

ILLUMINATI SİMGESİ PAYLAŞTI

Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan Aleyna Tilki, paylaştığı fotoğraf ile çok konuşuldu. Tilki, sosyal medya hesabından illuminati simgesi olarak bilinen göz işaretini paylaştı. Tilki paylaşımına, "Yanıp aydınlatıyor, erimemiş edasıyla. Sürekli yanıyorsa, çabuk bitmiş oluyor. Arsız işte. Arsız mum." notunu ekledi.

"NASIL BU KADAR POPÜLER OLDUĞU BELLİ OLDU"

Tilki'nin takipçileri paylaşıma anlam veremedi. Tilki'nin paylaşımını kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi, "Kıza bak illuminati simgesi paylaşmış. Nasıl bu kadar popüler olduğu belli oldu." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Ne diyor bu kız kafam karıştı." yorumunu yaptı.

ILLUMINATI NEDİR?

lluminati, çoğul bir sözcük olup tarihteki adıyla Bavyeralı İlluminati, batıl inanca, ön yargıya, dinin sosyal hayat üzerindeki etkisine, iktidarın kötüye kullanımına karşı Aydınlanma Çağı döneminde 1 Mayıs 1776'da kurulmuş bir topluluk olup modern illuminati; zihin kontrolü uygulayarak, hükümetleri ve kuruluşları ele geçirerek Yeni Dünya Düzeni'ni sağlamak amacıyla hareket ettiği iddia edilen, monarşileri yıkmayı, dini inançları yok etmeyi, ulus devletleri ve vatanseverliği sonlandırarak sosyal düzeni altüst etmeyi planladığı öne sürülen; ancak faaliyeti ve varlığı kanıtlanamamış bir yapılanmadır. Bazı komplo teorisyenleri, İlluminati üyelerini ışığın insanları ya da aydınlanmışlar olarak addetmektedirlerdir.