Haberler » Magazin » Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu - Magazin

Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu

Aynur Aydın ve Aleyna Tilki arasındaki söz düellosu giderek alevleniyor. Aynur Aydın'ın "Aleyna'nın üzerinde çok emeğim var" sözüyle başlayan atışmaya genç popçunun babası da dahil oldu.

19.02.2020 18:17 | Son Güncelleme: 19.02.2020 18:26

Geçmişte yakın iki arkadaş olan Aleyna Tilki ve Aynur Aydın'ın arasına kara kedi girdi. Aynur Aydın, geçtiğimiz günlerde vermiş olduğu röportajda, "Aleyna'nın üzerinde çok emeğim var" sözleriyle dikkat çekti. Aydın'ın açıklamasından sonra Aleyna Tilki de, "Aynur'un üzerinde benim de emeğim var" diyerek karşılık verdi.

ALEYNA'NIN BABASI AĞIR KONUŞTU

Karşılıklı ilginç iddiaların yankıları sosyal medyada sürerken, Aleyna Tilki'nin babası yeni bir polemik başlattı. Mehmet Tilki, Twitter hesabından Aynur Aydın'ı hedef alarak şu paylaşımı yaptı:

"Aleyna'nın ayısı kadar ünlü olamayıp, Aleyna'nın vizyonundan reklam yapmaya çalışan, kendisini sanatçı sanan gündem yaratmaya çalışan hanımefendiye de buradan selamlar!"

AYNUR AYDIN HEMEN YANIT VERDİ

Mehmet Tilki'nin bu paylaşımına Aynur Aydın'dan yanıt ise gecikmedi:

Aynur Aydın, "Benim de bir kız evladı olduğumu unuttunuz herhalde! Sanırım bencilliğiniz bir aile genetiği! Ama Tilki Ailesi'ne tam yakışan bir hareket ettiniz..." mesajını yayınladı.

Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu

Aleyna Tilki, Aynur Aydın, Aydın, Magazin


HABER YORUMLARI (3)
UCUBE:''Aynur''un üzerinde benim de emeğim var'' Ah Aynur Aydın ah, az çeneni tutamıyorsun var ya! Bırak arkadaşım işini gücünü yap. . . Dünya fani, ölüm ani ve hani bunun geride kalanları yani. ;))
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
SIRTLAN AİLESİ:Aynur doğru söylemiş, yaşından başından utan be adam evladın yaşında. Ayrıca aleyna yokken Aynur vardı!
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
BİR CANLI:Yetenekli olanlar kazandı iyi insanlar kaybetti
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
Magazin

Son Dakika Haberleri

16:58  Aslı Enver kimdir? Aslı Enver nereli, kaç yaşında? Aslı Enver dizileri
16:16  Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
16:13  Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:53  UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
15:21  Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?
19.02.2020 18:58:17