Aleyna Tilki, "Yine yerdeyim" diyerek mini elbiseli fotoğrafını yayınladı

Güzel şarkıcı Aleyna Tilki, çizgili mini elbisesiyle ve gözlüğüyle verdiği cesur pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Aleyna Tilki'nin pahalı ayakkabıları ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.

"ZİRVE YETERİNCE SERSERİ DEĞİL"

2,5 milyon takipçili Instagram hesabından cesur fotoğrafını yayınlayan Aleyna Tilki paylaşıma, "Yine yerdeyim çünkü zirve yeterince serseri değil, sıkılıyorum." ifadelerini kullandı. Aleyna Tilki'nin fotoğrafı kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

DİL DIŞARIDA POZUYLA ELEŞTİRİLMİŞTİ

Instagram hesabını aktif olarak kullanan ve takipçileriyle bol bol fotoğrafını paylaşan Aleyna Tilki, dili dışarıda verdiği pozla gündem olmuştu. Tilki'nin "Günaydın" notunu düştüğü kareye bazı takipçileri "Dil öğrenmeye gitmiş gerçekten" yorumlarıyla şarkıcıyı eleştirmişti.