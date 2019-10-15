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Aleyna Tilki, "Yine yerdeyim" diyerek mini elbiseli fotoğrafını yayınladı

Şarkılarıyla ve yaptığı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen güzel şarkıcı Aleyna Tilki, gözlüklü yeni imajını mini elbisesiyle verdiği poz ile takipçilerini beğenisine sundu. Tilki paylaşımına, "Yine yerdeyim çünkü zirve yeterince serseri değil, sıkılıyorum." notunu ekledi.

15.10.2019 19:29

Güzel şarkıcı Aleyna Tilki, çizgili mini elbisesiyle ve gözlüğüyle verdiği cesur pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Aleyna Tilki'nin pahalı ayakkabıları ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.

"ZİRVE YETERİNCE SERSERİ DEĞİL"

2,5 milyon takipçili Instagram hesabından cesur fotoğrafını yayınlayan Aleyna Tilki paylaşıma, "Yine yerdeyim çünkü zirve yeterince serseri değil, sıkılıyorum." ifadelerini kullandı. Aleyna Tilki'nin fotoğrafı kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

DİL DIŞARIDA POZUYLA ELEŞTİRİLMİŞTİ

Instagram hesabını aktif olarak kullanan ve takipçileriyle bol bol fotoğrafını paylaşan Aleyna Tilki, dili dışarıda verdiği pozla gündem olmuştu. Tilki'nin "Günaydın" notunu düştüğü kareye bazı takipçileri "Dil öğrenmeye gitmiş gerçekten" yorumlarıyla şarkıcıyı eleştirmişti.

Aleyna Tilki,

Aleyna Tilki, Instagram, Magazin

YORUMLAR(10)
WHY TRİNİTY SEVEN(7):Meseleye şöyle bakın, bu kız güzel mi? Ben olsam 2 defa hatta 3 defa düşünürüm, bir üniversite kampüs gir, yarım saat gez. . . bundan 100 kat güzel kızlar var. Amaç algı. . . güzel algısı, herkes böyle olmak istiyor, beni örnek almalılar, ben farklıyım. . . Bunları yaratmaya çalışıyor, bence çöp!!
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ŞAHAP GÜRLER:100 kat guzeli neredeymiş? biz mi göremedik. . . sen mi kıskanıyorsun yoksa??
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CETO:lokum lokum . . .
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......:gideri on üstünden sekiz
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ANTUHAN:Yine tiksindim. Boşa gitmesin diye gelip bu yoruma kusmak istedim.
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KARTAL:bu kız KIRIK tedavi edilmeli
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ADINIZI YAZIN....:Hayasızlığın adı cesurluk mu olmuş?
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JEAN RENO:yavrum harekat başladı haberin yoktur şimdi senin
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YİNE YERDE:Çünkü yatmayı seviyor
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SERDAR:tabi yaşı gelmiş artık hakkı
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