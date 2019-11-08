Alfa Kuşağı, iş dünyasının kurallarını değiştirecek

Z kuşağının ardından gelen ve 2013 ile 2030 yılları arasında doğanlardan oluşacak Alfa Kuşağı, hem sosyal alanı hem de iş dünyasını dönüştürecek. Teknolojiyi diğer tüm kuşaklara göre daha merkeze koyacak olan Alfa Kuşağı, hemen hemen her türlü içeriğe, bilgiye erişme gücüne diğer kuşaklara göre daha fazla sahip olacak. Alfa Kuşağı'nın yakın zamanda sosyal yaşamda ve ekonomide köklü değişikliklere neden olacağını belirten Generali Sigorta İnsan Kaynakları Müdürü Elif Uysal Kumcu, jenerasyonun özellikleri ve başta sigortacılık sektörü olmak üzere etkileyecekleri alanları sıraladı.

En materyalist jenerasyon

150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Türkiye'nin ilk sigorta şirketi olma unvanına sahip Generali Sigorta'nın İnsan Kaynakları Müdürü Elif Uysal Kumcu'ya göre, Alfa kuşağı en materyalist ve teknoloji odaklı jenerasyon olacak. Alfa'lar diğer nesillere göre daha genç yaşlarda teknolojiyle etkileşime girecek, diğer nesillere göre daha az konuşacak ve gerekmedikçe fiziksel buluşmalardan kaçınacak.

Sanal gerçeklik merkezlerinde olacak

Sanal gerçeklik Alfa'ların hayatlarının parçası olacak. Önceki nesillere göre daha az insanla temas edecek bu kuşağın alışveriş alışkanlıkları da diğer kuşaklara göre farklılıklar gösterecek. Alfa'lar ağırlıklı olarak çevrimiçi alışveriş yapacak. Sanal gerçeklik üzerinden arkadaşlarla oynamak, ders çalışmak, sohbet etmek, vakit geçirmek hayatlarının bir parçası olacak.

İş dünyasını dönüştürecekler

Teknoloji tabanlı şirketler, sigortacılık, perakende şirketleri başta olmak üzere birçok sektörün iş yapış modelleri bu kuşağa uyum sağlamak için dönüşecek. Finans sektörü içinde dijital bankacılığı günlük hayatlarının her anına entegre edecek bu kuşak için dijital ortama taşınan hız ve pratiklik sunan online sigortacılık hayatlarının vazgeçilmez bir parçası olacak. Online sigortacılık bu kitlenin özelinde bir ihtiyaçtan çok gereklilik olarak yaşamlarında yer alacak. Teknolojiyi merkeze koyacak bu kuşak için giyilebilir teknoloji, araba ve ev telematiği gibi sigorta ürünlerinin yanı sıra siber güvenlik ile ilgili sigortacılık ürünleri de vazgeçilmez olacak.

En girişimci nesil

Alfa jenerasyonu, diğer kuşaklara göre daha uzun süre eğitim alacak, işgücüne diğer kuşaklara göre daha geç katılacak ve daha geç çocuk sahibi olacak. Kuşak, çevrimiçi öğrenme yoluyla günümüzdekinden farklı bir eğitim alacak. Hayatın daha erken dönemlerinde bilgiye ve kaynaklara ulaşabileceklerinden, Alfa jenerasyonu en girişimci nesil olacak.