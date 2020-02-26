Alfa Romeo 110 yaşında

Alfa Romeo, bu yıl 110'uncu yaşını kutluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1910 yılından günümüze her dönemin öncü teknolojilerine sahip otomobillerini üreten Alfa Romeo, yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde farklı etkinliklere de imza atmaya hazırlanıyor.

Alfa Romeo, bu yıl 110. yaşını kutluyor. 1910 yılından günümüze gerek yol gerekse de yarış otomobilleri klasmanındaki özgün ve yenilikçi yaklaşımıyla otomotiv dünyasında önemli izler bırakan marka, yıl boyunca farklı konseptlerde etkinlikler gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Alfa Romeo'nun yeni yaşına özel olarak Alfa Romeo Style Center'ın (Alfa Romeo Tasarım Merkezi) hazırladığı logo ise markanın güçlü yanlarını, teknolojisini, sürüş keyfini ve estetikliğini yansıtıyor. Yıl boyunca gerçekleşmesi planlanan etkinliklerde ön planda olacak ve otomobilleri de süsleyecek olan logodaki 110 rakamı ve desenler, Alfa Romeo'nun geçmişten geleceğe uzanan çizgisini hissettiriyor.

Alfa Romeo'nun 110. yaş günü kutlamaları çerçevesinde düzenlenecek etkinliklerin ilki, 13-16 Mayıs tarihleri arasında Brescia-Roma-Brescia pistindeki Red Arrow gösterileriyle başlayacak. 24 Haziran tarihinde ise La Macchina del tempo - Museo Storico Alfa Romeo (Zaman Makinası - Alfa Romeo Tarihi Müzesi) görkemli bir kutlamaya ev sahipliği yapacak.

İçerisinde yer alan kitapçı, belge merkezi, test sürüş alanı, showroom ve test parkuru ile gerçek bir 'marka merkezi' olan müzenin davetlileri ise Alfa tutkunlarının oluşturduğu kulüpler ve fanlar olacak. Markanın tarihinde büyük rol oynayan Arese'de yer alan müzedeki kutlamada Alfa Romeo'nun yeni yaşına özel 110 mum üflenecek.

9-12 Temmuz tarihleri arasında ise Goodwood Hız Festivali Tırmanma Yarışları etkinliğinde bir kutlama daha gerçekleşecek.

1910 yılında İtalya'nın Milano şehrinde Anonima Lombarda Fabbrica Automobili (ALFA-Lombarda Anonim Otomobil Fabrikası) adıyla kurulan Alfa Romeo, aynı sene ilk modeli olan ve 100 km/s'nin üstünde hızlara çıkabilen 24 HP'yi üretim bandından indirdi. 1913 yılında ise aynı model baz alınarak 147 km/s hıza erişebilen yarış otomobili üretildi. 1915 yılında otomobil fabrikasını mühendis Nicola Romeo'nun satın alması ve 1920 yılında Torpedo 20-30 HP modellerinin üretimiyle, ilk Alfa Romeo logosunu taşıyan modeller de çıkmış oldu.

1950 yılına gelindiğinde 1900 modelinin üretimine başlanırken 1954 yılında Giulietta Sprint üretildi. 1958'de ise Giulietta'nın Spider ve Coupe versiyonları da satışa sunuldu. 1972 yılında markanın ilk önden çekişli otomobili olan Alfasud banttan indi.

Alfa Romeo'nun 1976'da ürettiği Alfa 2000 TD ilk İtalyan otomobili ünvanını aldı

Alfa Romeo'nun 1976'da ürettiği Alfa 2000 TD ise turbo dizel motora sahip ilk İtalyan otomobili ünvanını aldı. 1981 yılına gelindiğinde Fiat çatısı altına katılan Alfa Romeo, en önemli modelleri arasında bulunan 33 ve 75'i bu dönemlerde satışa sundu.

Tamamı Fiat çatısı altında geliştirilen ilk model olan 164, şirketin Chrysler ile anlaşmasının ardından Kuzey Amerika'da da satışa sunuldu.

2001'de Yılın Otomobili Ödülü'nü Alfa Romeo 147 alırken, markanın diğer kilometre taşları arasında GT, Brera, Spider gibi modeller ön plana çıktı. 2008 yılında lüks küçük sınıfta Mito ve 2010 yılında pazara sunulan kompakt sınıf model Giulietta ise Alfa Romeo'nun farklı segmentlerdeki başarılı modelleri olarak otomobil dünyasında iz bıraktılar.

Motor sporları tarihi de zaferlerle dolu olan Alfa Romeo'nun 1923 yılında ürettiği P1 yarış otomobili, Enzo Ferrari pilotajında önemli başarılar elde etti. Bir yıl aradan sonra geliştirilen 2.0 litrelik 8 silindirli motora sahip P2 modelinin yarış versiyonları, GP yarışlarının favorisi olarak 1925 yılında ilk dünya şampiyonluğunu kazandı.

1929 yılında ilk 8C modelini tanıtan Alfa Romeo, 1931 yılında aynı modelin 8C 2300 Le Mans ve Monza versiyonlarını tanıttı. 180 HP gücündeki Le Mans, satışa sunulduğu yıl ve 1934 yılında Le Mans yarışlarını kazandı.165 HP gücündeki Monza ise İtalya GP'sinde birinciliğe ulaştı. Motor sporları tarihindeki önemli etkinliklerden olan Mille Miglia yarışlarında da başarısını konuşturan Alfa Romeo, son olarak geçtiğimiz yıl podyumda duble yaptı ve Sponsor Takım Kupası'nın da kazananı oldu.

Alfa Romeo, sportif hatchback Giulietta'nın haricinde, lüks orta sınıfta yer alan temsilcisi Giulia ve ilk SUV modeli Stelvio ile tutkunlarıyla buluşmaya devam ediyor. Marka aynı zamanda, F1 Dünya Şampiyonası'nda yarışmaya devam ediyor.

Kaynak: AA