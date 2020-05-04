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"Alg patlaması" baraj gölünün rengini değiştirdi

Denizli'nin Güney ilçesinde "alg patlaması" sonucu Adıgüzeller Barajı yüzeyinde renk değişimi meydana geldi.

04.05.2020 20:31 | Son Güncelleme: 04.05.2020 20:33

Denizli'nin Güney ilçesinde "alg patlaması" sonucu Adıgüzeller Barajı yüzeyinde renk değişimi meydana geldi.

Denizli ve Uşak illeri sınırında yer alan gölün bir bölümünün yüzeyinde sarı ve yeşil örtü oluştu.

Pamukkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Duran, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, bu durumun "alg patlaması" olarak tanımlandığını, genellikle körfez bölgelerinde ve deniz kıyılarında görüldüğünü ifade etti.

Duran, şunları kaydetti:

"Bu alg patlamaları besin tuzlarının suda artmasıyla gerçekleşiyor. Fosfor, azot gibi evsel ve sanayi atıklarının suya girerek besin tuzunu zenginleştirmesiyle beliriyor. Yağışların ardından da artıyor. Kirliliğin arttığı bölgelerde görülen bir durum. Bu alglerin ürettiği toksik maddeler suda yaşayan canlılara zarar veriyor. İyi temizlenmezse ve içme suyu olarak kullanılırsa toksik etki yaratabilir.

Alg patlamasının azaltılması için tedbirler alınması gerekmektedir. Burası enerji amaçlı kullanılıyor, insani bakımdan sıkıntı olmasa da gölde yaşayan canlılar bakımından sıkıntılı bir durum. Toksik maddeler Menderes Nehri'ne de karışabilir. Gölün üzeri yeşil ve sarı tabakayla kaplandığı için güneş ışığının girmesini engeller. Bu da suda yaşayan bitkiler ve canlıların ölümüne neden olabilir."

’Alg patlaması’ baraj gölünün rengini değiştirdi

Kaynak: AA

Etiketler: Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Uşak, Güncel, Haber

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