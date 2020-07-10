Alg patlaması yaşanan göl yeşil örtüyle kaplandı

Bolu'nun Göynük ilçesinde daha önce balık ölümlerinin yaşandığı Çatak Baraj Göleti'nde meydana gelen alg patlaması sonrası göl yeşil örtüyle kaplandı. Göletin bulunduğu köyde yaşayan vatandaşlar durumdan endişeli olduklarını söyledi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Bölücekova köyü Çatak Mahallesi'nde bulunan ve geçtiğimiz aylarda toplu balık ölümlerinin yaşandığı Çatak Baraj Göleti'nde alg patlaması meydana geldi. Yaşanan olayın ardından gölün üzeri yeşil örtüyle kaplandı. Balık ölümlerinin ardından alg patlamasıyla gölün üzerinin tamamen yeşil örtüyle kaplanması köylüleri tedirgin etti. Gölete gelen suyun bulunduğu yerde kendilerinin kullandığı şebeke suyu olduğunu söyleyen köylüler, yetkililerden araştırma yapılmasını istedi.

"Oksijen bittiği için oluyormuş"

Bölücekova köyünde yaşayan Haşim Yıldız, alg patlamasının ilk gördüklerinde korktuklarını belirterek, "Ramazan bayramında göletin içindeki balıklar öldü. Balıklar öldükten 1 hafta sonra alg patlaması oldu. Gölün üzeri yemyeşil oldu. İlk gördüğümüzde şaşırdık. Tahminimize göre balıklar öldüğü için oldu. Gördüğümüzde korktuk. Bu zamana kadar hiç yeşil olmamıştı. Dalga biraz kenarlara götürüyor. Şuan biraz kaybolmuş ama sabah kalktığımızda komple yeşil oluyor üzeri. Biraz araştırdığımızda sudaki oksijen bittiği için oluyormuş" dedi.

"Araştırılmasını istiyoruz"

Balık ölümleri için test yapıldığını ancak alg patlamasıyla ilgili bir inceleme yapılmadığını söyleyen Yıldız, "Alg patlamasından dolayı endişemiz var. Araştırma yapılmadı. Balık ölümleri için gelindi. Test yapıldı ama alg patlaması için yapılmadı. Bu suyun geldiği yerde şebeke suyumuz var. Su içiyoruz. Sebze yapıyoruz. Hayvanlarımızı suluyoruz. Endişemiz var. Bu neden oluyor acaba? Önce balık ölümü, ardından alg patlaması. Bunun mutlaka bir sebebi var. Araştırılmasını istiyoruz" diye konuştu. - BOLU