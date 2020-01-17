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Algı Eke kaçırıldı!

Senenin en romantik günü olan 14 Şubat'ta Greeanart/ Vahdet Erdoğan yapımcılığıyla vizyona girecek 'Nasipse Olur' filminin fragmanı izleyiciyle buluştu.

17.01.2020 16:23 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:32

Sinemaseverlerin içini ısıtacak sımsıcak bir romantik komedi olan 'Nasipse Olur'un çekimlerinde de başrol oyuncularından Algı Eke heyecan dolu anlar yaşadı. Rolü gereği 4 tane silahlı adam tarafından kaçırılan Algı Eke, ve 'ta yapılan çekimlerde yaklaşık 1 saat elleri ve ayakları bağlı bir şekilde kaldı. Aksiyon dolu sahnelerde performansıyla hem şaşırtacak, hem güldürecek olan Eke, rolünün altından başarıyla kalktı.

'SEVGİLİLER GÜNÜ' İÇİN EN ROMANTİK SEÇENEK!

'Sevgililer Günü'nde dolu dizgin bir aşkı beyazperdeye yansıtacak olan Nasipse Olur'da küçük kasabasında büyük hayalleri olan Günfer'in(Algı Eke) hayatının peş peşe gelen felaketlerle altüst olmasının ardından, başına gelen bütün felaketlerin tesadüfen tanığı olan Gökhan (Burak Sevinç)ile yollarının kesişmesi ve birbirlerinin hayatına dokunmaları konu ediliyor.

Barış Başar'ın senaristliğini, Selahattin Sancaklı'nın ise yönetmenliğini üstlendiği filmde Algı Eke, Burak Sevinç, Nur Sürer'in yanı sıra Hakan Bulut, Yeşim Dalgıçer, Ünal Yeter, Barış Başar, Erdem Baş Zeyno Eracar, Derya Sen Akbacak, Aşkım Kapışmak, E.Sefa Yıldırım, Aydın Sarman, Kıvanç Baran Aslan gibi deneyimli oyuncular yer alıyor.

Algı Eke kaçırıldı!

Boyabat, Sinop, Güncel

Kaynak: Bültenler


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