"Algılama ve İdrâk Dünyamızı Kitap Üzerine İnşa Edelim"

"HEDEF: BİLGİYE ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRMAK, KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINI ARTIRMAK"

Malatya'da yüzde 95,25'lik okuma oranıyla ilk sırada yer alan Yeşilyurt'un eğitim açısından daha iyi bir noktaya ulaşmasını sağlamakla birlikte toplumda ki kitap okuma alışkanlığını artırmak maksadıyla 2014 yılında başlatılan 'Yeşilyurt Kitap Yurdu' projesinin bu yıl ki etkinlikleri için Sadrettin Konevi Anadolu İmam Hatip Lisesinde açılış töreni düzenlendi.

"PROJEMİZİ HER YIL GELİŞTİRİYORUZ VE BÜYÜTÜYORUZ"

'Yeşilyurt Kitap Yurdu' projesinin gelişmesi ve büyümesi için imkânları seferber ettiklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı sonu itibariyle toplamda 137 Yazar ile 117 bin kitabı öğrencilerimizle buluşturmanın onurunu yaşayacağız. İlk emri 'Oku' olan bir dinin mensupları olarak daha fazla okumalı, araştırmalı ve dünyayı tanımalıyız, bütün alanlarda bilgi sahibi olmalıyız. Projemizin temel amacı; öğrencilerimizi bilim, ilime, fenne ve okumaya yönlendirmektir. Şunu asla aklımızdan çıkarmayalım; bilen, hayatta her zaman öndedir. Ekonomide, sanatta, teknolojide, kültürde, ticarette ve turizmde gelişim gösteren toplumların temelinde kitap okuyan, araştıran ve farklı buluşlar ortaya çıkartan insanlar vardır. Kitaba ve bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak adına düzenlediğimiz projemizi bu açıdan önemsiyoruz ve her geçen yıl daha fazla gelişmesi adına çaba sarf ediyoruz. Böylesine değerli, kıymetli ve önem verdiğimiz projenin uygulanma safhasında desteklerini esirgemeyen İlçe Kaymakamlığımıza, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunarken, açılış etkinliğinde bizleri yalnız bırakmayan, deneyim ve tecrübelerini hem öğrencilerle hem de bizlerle paylaşacak olan hemşerimiz Ahmet Turgut'a da ayrıca şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"YATIRIMLARIMIZLA EĞİTİM HİZMETLERİNDE ÖRNEK, ÖNDE VE MARKA İLÇE OLDUK"

Toplumda ki okuma alışkanlığını artırmak hedefiyle beş yıldır aralıksız devam eden 'Yeşilyurt Kitap Yurdu' projesinin eğitim alanında çok değerli bir yatırım olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt Belediyesi olarak her yaştan vatandaşımızın eğitim ve kültürel hayatına olumlu yansımalarda bulunacak, çocuklarımızın ve gençlerimizin ufuklarını aydınlatacak, gelecek neslimizin bilgili, okuyan ve araştıran bir zihin dünyasına sahip olması için eğitim hizmetlerine öncelik tanıyoruz. Millet Kıraathanesi, Yeşilyurt Kent Konseyi, Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezi, Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evi, Yeşilkonaklar ve Gençlik Merkezleri gibi yatırımların yanı sıra Yeşilyurt Kitap Yurdu projesi başta olmak üzere zengin içerikli sosyal sorumluluk projelerimizle farkındalık fark oluşturuyoruz. Yeşilyurt, yatırımlarımızla eğitim hizmetlerinde örnek alınan bir ilçe hüviyetine ulaşmıştır. Bu kapsamda; gerek Kaymakamlığımız gerekse de İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte hareket ederek kentimizin eğitim ve kültürel yönden daha iyi noktaya ulaşması için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Bu yıl beşincisine ev sahipliği yaptığımız 'Yeşilyurt Kitap Yurdu' projemiz kapsamında 27 yazarımızı kentimize davet edeceğiz, yazarlarımızın kaleminden çıkan yedi bine yakın kitabı öğrencilerimizle buluşturacağız. Bazı yazarlarımızı 'Yazar- Halk Buluşmaları' etkinliğinde hemşerilerimizle bir araya gelmelerini sağlayacağız." dedi.

"PROJEDEN EN İYİ ŞEKİLDE İSTİFADE EDİLMESİNİ TAVSİYE EDİYORUM"

Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç'te, 'Yeşilyurt Kitap Yurdu' projesinin her geçen yıl büyüyerek devam etmesinin önemine işaret ettiği konuşmasında, "Eğitim ve kültürel hizmetlere öncelik tanıyan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar başta olmak üzere bu projenin uygulanması aşamasında destek veren İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Ahmet Turgut gibi değerli yazarlarımızın öğrencilerimizin gelecek vizyonlarının belirlenmesine önemli destekleri olacağı kanaatindeyim." dedi.

"ALGILAMASINI VE İDRÂKİNİ KİTAP ÜZERİNDEN YAPABİLEN KİŞİ VEYA TOPLUM OKURYAZARDIR"

'5.Yeşilyurt Kitap Yurdu' projesinin bu yıl ki ilk konuğu olan, 'Allah Aşkına', 'Kelimelerin Kalbi', 'Bozkırın Sırrı', 'Kalbim Kudüs'te Kaldı', 'Aşkın Şehidi' gibi birçok kitabın yazarı Ahmet Turgut, sohbet formatında geçen söyleşisinde günde en az bir saat kitap okunmasını tavsiye etti.

Yazar Turgut, "Okul yıllarımızda kitap okumak çok zordu, şimdi ise sizlerin kitap okumanız için her türlü yatırım yapılıyor, etkinlikler düzenleniyor ve projeler uygulanıyor. Günde en az bir saat kitap okuyun ve okuryazar olun, bizde okuryazar dendiği zaman yanlış bir algı var o da; paraları tanıyacak kadar rakam bilgisi, yanlış otobüse binmeyecek kadar harf bilgisini okuryazarlık zannediyoruz, markaları tanımak okuryazarlık alameti değildir. Algılamasını ve idrâkini kitap üzerinden yapabilen kişi veya toplum okuryazardır. Telefon, internet ve televizyon hayatımızın büyük bir bölümünü kapladı ne yazık ki, okumadan ve araştırmaktan uzaklaşmamalıyız. Yeşilyurt Kitap Yurdu gibi sosyal sorumluluk projeleri bu açıdan çok önemlidir. Bizler gelişmek, ilerlemek, daha iyi noktaya gelmek istiyorsak kitap okumaya daha fazla zaman ayırmalı, kendimizi geliştirmeliyiz. Özellikle öğrenci kardeşlerimizin sunulan olanaklardan en iyi şekilde istifade etmesini ve günde en az bir saat kitap okumasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

YAZAR TURGUT'A TABLO VE KAYISI PAKETİ HEDİYE EDİLDİ

Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, konferansın sonunda Yazar Ahmet Turgut'a günün anısına Yeşilkonak kursiyerleri tarafından yaptırılan tablo ile kayısı paketi hediye etti.

YAZAR AHMET TURGUT, KİTAPLARINI İMZALADI

Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Yazar Ahmet Turgut, konferansın bitiminde kitaplarını imzaladı.