Ali adında oğlu olan İbrahim Çelikkol kimdir? Mihre Mutlu kimdir?

Fetih: 1453 filmi ile adını geniş kitlelere duyuran İbrahim Çelikkol, Mihre Mutlu ile 2017 yılınd aMuğla'da nikah masasına oturmuştu. Çiftin Ali adında oğulları oldu. Çelikkol oğlunun fotoğraflarını sosyla medyada paylaştı. İbrahim Çelikkol eşi Mihre Mutlu hayatı haberimizde...

MİHRE MUTLU KİMDİR?

Oyuncu İbrahim Çelikkol ile 2017 yılında evlenen Mihre Mutlu, 1989 tarihinde doğdu ve bir mimardır. Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun olmDU. Ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Bölümünde de eğitim gördü. 2019 yılı Mayıs ayında hamile olduğunu duyuran Mihre Çelikkol'un Ali adında bir oğlu oldu.

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

Başarılı oyuncu Çelikkol, 14 Şubat 1982 tarihinde Kocaeli'de dünyaya geldi. Oyuncu olmadan önce bir süre modellik yaptı ve basketbol oynadı. İlk oyunculuk deneyimi, 2008 yılında Osman Sınav'ın çektiği "Pars Narkoterör" dizisi ile oldu.

FETİH: 1453 FİLMİ İLE YANKI UYANDIRDI

2009 yılında TRT1'de ekrana gelen "M.A.T." dizisinde rol alan İbrahim Çelikkol, 2010 yılında "Keskin Bıçak" ve "Karadağlar" dizilerinde oynadı. 2011 yılında İffet dizisinde "Cemil" karakterine hayat verdi. 2012'de rekorlar kıran Fetih: 1453 filminde oynadığı "Ulubatlı Hasan" rolüyle büyük beğeni topladı. 2014 yılında Reaksiyon adlı dizide Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini canlandırdı. 2016 yılında Seddülbahir 32 Saat dizisinde Mehmet Çavuş karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol, aynı yıl Kördüğüm dizisinde Ali Nejat Karasu ile izleyici karşısına çıktı.

İbrahim Çelikkol, Siyah Beyaz Aşk adlı dizi ile ekrana gelmişti. Son olarak Muhteşem İkili adlı dizide yer almıştı. 5 Mayıs 2017 tarihinde Muğla Datça'da mimar Mihre Mutlu ile dünyaevine girdi. İbrahim Çelikkol, 1.87 metre boyunda, 80 kilo ve Kova burcudur.