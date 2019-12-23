Ali Ağaoğlu, ikinci kez dede oldu

Ağaoğlu Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu'nun oğlu Alican Ağaoğlu ile eşi Miray Ağaoğlu'nun ikinci bebekleri dünyaya geldi. Dede olmanın mutluluğuyla soluğu hastanede alan Ali Ağaoğlu, hastane odasında aile fotoğrafı çektirdi.

HASTANEDE AİLE POZU VERDİLER

Alican Ağaoğlu 2018 yılında Miray İskilipli ile aile arasında düzenlenen bir törenle nikah masasına oturmuştu. Aynı sene ilk bebekleri Alin'i kucaklarına alan çiftin Selin adını verdikleri ikinci çocukları da dünyaya geldi. Ağaoğlu çiftinin sağlıkla dünyaya gelen bebekleri 2 kilo 800 gram olarak doğdu.

DOĞUM HEDİYESİ DUDAK UÇUKLATMIŞTI

İlk torunu için gelinine Maslak'taki evlerinden 280 metrekarelik daire hediye eden dede Ağaoğlu'nun bu sefer ne alacağı ise merak konusu oldu.