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Ali Ağaoğlu, ikinci kez dede oldu

Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu oğlu Alican Ağaoğlu'nun ikinci kez baba oldu. Yeniden dede olma heyecanı yaşayan Ali Ağaoğlu, torunuyla poz vermeyi ihmal etmedi.

23.12.2019 12:41 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:56

Ağaoğlu Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu'nun oğlu Alican Ağaoğlu ile eşi Miray Ağaoğlu'nun ikinci bebekleri dünyaya geldi. Dede olmanın mutluluğuyla soluğu hastanede alan Ali Ağaoğlu, hastane odasında aile fotoğrafı çektirdi.

HASTANEDE AİLE POZU VERDİLER

Alican Ağaoğlu 2018 yılında Miray İskilipli ile aile arasında düzenlenen bir törenle nikah masasına oturmuştu. Aynı sene ilk bebekleri Alin'i kucaklarına alan çiftin Selin adını verdikleri ikinci çocukları da dünyaya geldi. Ağaoğlu çiftinin sağlıkla dünyaya gelen bebekleri 2 kilo 800 gram olarak doğdu.

DOĞUM HEDİYESİ DUDAK UÇUKLATMIŞTI

İlk torunu için gelinine Maslak'taki evlerinden 280 metrekarelik daire hediye eden dede Ağaoğlu'nun bu sefer ne alacağı ise merak konusu oldu.

Ali Ağaoğlu, ikinci kez dede oldu

Ali Ağaoğlu, Magazin


HABER YORUMLARI (7)
HEMŞERİM: Ya Trabzonlu ya Rizeli olucan. . Gerisi hikaye Helal olsun
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ZANNETİMKİ RÜYADAYIM: zengini degil gariban vatandaşı desteklese hükümet fakirlik kalmaz
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VATANDAŞ: resimde sol tarafta elini beline attığı kızı mı sevgilisi mi
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KAZ KANADI: Kuzeni diye biliyorum
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ZİYAA: Yok o gelini kardeş.
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ADINIZI YAZIN: KIZI :))))))))))
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BEBEK: zenginin malı züğürdün çenesini yorar
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