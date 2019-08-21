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Ali Ağaoğlu, milyonluk lüks araçlarını satışa çıkardı

İş adamı Ali Ağaoğlu'nun toplam 9 milyon lira değerinde olan 5 lüks otomobilini satışa çıkardığı ortaya çıktı. 20 gündür satışta olan araçlar, henüz satılamadı.

21.08.2019 07:36 Ali Ağaoğlu, milyonluk lüks araçlarını satışa çıkardı

İş adamı Ali Ağaoğlu'nun garajındaki beş lüks otomobili satışa çıkardığı ortaya çıktı. Toplam 9 milyon değerindeki 5 araç, henüz satılamadı.

İnşaat sektörünün genelinde yaşanan sorunu en fazla hisseden şirketlerin başında geldiği kaydedilen Ağaoğlu İnşaat'ın patronu Ali Ağaoğlu'nu diğer müteahhitlerden ayıran belirgin bir yönü ise lüks otomobilleri.

GALERİ YETKİLENDİRİLDİ

Ali Ağaoğlu, 300 bin lira ile 3.7 milyon lira arasında değişen fiyatlardaki otomobillerin satışı için İstanbul Avrupa yakasındaki bir galeriyi yetkilendirdi.Diken'de yer alan habere göre; Ağaoğlu'nun, satışa çıkardığı otomobiller yüksek kilometreye sahip. 20 gün kadar önce galeriye verilen otomobillerden henüz satılan olmadı.

İŞTE OTOMOBİLLER VE FİYATLARI

Ağaoğlu'nun satışa koyduğu otomobiller ve fiyatları şu şekilde:

2013 model Rolls Royce Fantom – 3 milyon 700 bin lira

2012 model Bentley Flysuper – 1 milyon lira

1975 model Rolls Royce – 300 bin lira

2012 model Bentley Mulsana – 1 milyon 200 bin lira

2016 model Rolls Royce Wraith Cabrio – 3 milyon lira


Bentley, Magazin, Ekonomi, Güncel

YORUMLAR (19)
MEED: Boya değişen var mı ağa. Gerçi sen boyasız eşşeğe binmezsin :)
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AGAOGLUNUN AMELESİ: 93 lada var takasda neye sayarsin
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VATANSEVER: Umarım durumu çok kötüdür, yıllardır milletin sırtından doydu ceplerini doldurdu. Allah''ın adaleti genellikle bu tür insanlara işlemiyor ama umarım işler ve lokmaya muhtaç olurlar!
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ALMANCİ: Bunun gibi Havali ve simarik bir zengin görmedim
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YORGUN ADAM: 20 yaşında kızlara ev açmak araba almak devri bitti sanırım, ekmege muhtaç kalacagın günleri de görürüz İNŞAALLAH
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AJAN X: 2012 model Bentley Flysuper – 650 binim var anlaşabiliriz bul beni AĞA
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ALİ AĞA: Git aç karnın doyur.
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KUZEYİN SESİİ: Piyasa bitik.Yüzde 30-40 indirim yapmazsa satılacağını düşünmüyorum.
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ZİYAA: Ne oldu Ali paralar suyunu çekiyor mu?
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ALİ: Para var.Paradan yana sıkıntı yok.Yeterki he de.
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