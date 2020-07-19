Ali Ağaoğlu’nun 6 milyon TL’lik aracını fareler kemirdi

Ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu, geçen 16 Temmuz'da gelen bir telefon üzerine Bodrum'daki tatilini yarıda kesip, 6 milyon liralık Rolls Royce Phantom otomobilini Milas ilçesi Güllük Mahallesi'ndeki şantiyesine park edip, hava yoluyla İstanbul'a döndü. Ağaoğlu, ertesi gün şantiyesindeki bekçisinden gelen haberle, otomobiline farelerin zarar verdiğini öğrendi. Ağaoğlu, işlerini hallettikten sonra döndüğü Milas'ta otomobilinin kompresör ve elektrik bağlantı kablolarının kemirilmiş olduğunu görüp gerekli bakım ve onarımını yapılması için çekiciyle İstanbul'a gönderdi.

5 LÜKS OTOMOBİLİNİ SATIŞA ÇIKARMIŞTI

Ağaoğlu, geçen yıl 300 bin lira ile 3.7 milyon lira arasında değişen 5 adet Rolls Royce marka otomobilini satışa çıkarmıştı. Ali Ağaoğlu son dönemlerde mali sıkıntılar yaşıyordu.