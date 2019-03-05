Ali Ağaoğlu'ndan Genç Sevgilisi ile Arasındaki Yaş Farkı Tartışmalarına Tokat Gibi Cevap : Ruh Yaşım 18

Çapkınlıklarıyla sürekli gündeme gelen Ağaoğlu kendinden yaşça küçük sevgililer ile çok konuşuldu. İş dünyasının en renkli simalarından biri olan Ali Ağaoğlu, yaş ile ilgili sorulan sorulara kendi doğum günü partisinde cevap verdi. Ağaoğlu'nun doğum günü partisinin ilki cumartesi akşamı Maslak 1453'ün içindeki Esnaf'ta yapıldı. Eşi Semra Ağaoğlu, oğlu Alican, gelini Miray, kardeşi ve yeğenleri vardı. ''22 yaşıma girdim ruh yaşım da 18'' diyen Ali Ağaoğlu gecenin sonunda ısrar üzerine horon tepti.

DOĞUM GÜNÜNÜ İKİ KERE KUTLADI

Pazar akşamı da oğlu Ali Ege'nin annesi Petek Ertüre ile ikinci kez pasta kesti.Petek Ertüre'nin arası, oğlu Ali Ege'nin babası Ali Ağaoğlu ile 2016'da bozulmuştu. Küslük, 2018 yazında Bodrum'da sona ermişti. Petek Ertüre geçen günlerde şu açıklamayı yapmıştı: ''Ali Bey sadece oğlumun babası. İlişkimiz bitti. İki medeni insan gibi çocuğumuz için bir araya geliyoruz, o kadar. Gerisi, bizden geçti artık.'' dedi.