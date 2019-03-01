Ali Ağaoğlu'nun Eski Sevgilisi Duygu Su Gülpınar, Sınırları Zorlayan Pozla Sosyal Medyaya Damga Vurdu

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi 25 yaşındaki Duygu Su Gülpınar, sınırları zorlayan pozla sosyal medyaya damga vurdu.

TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

Balerin ve pilates eğitmeni olan Duygu Su Gülpınar, geri köprü hareketiyle takipçilerinden tam not aldı. Gülpınar'a takipçileri, "Bu kadar fit nasıl kalabiliyorsun" sorularını yöneltti.

Ali Ağaoğlu'nun Eski Sevgilisi Duygusu Gülpınar, Sınırları Zorlayan Pozla Sosyal Medyaya Damga Vurdu" >

"ONU DEĞİL YAŞADIĞIMIZ GÜNLERİ ÖZLÜYORUM" DEMİŞTİ

Ali Ağaoğlu ile ilişkisi olduğu sıralarda birçok eleştiriye maruz kalan Duygu Su Gülpınar, eski sevgili Ağaoğlu ile ilgili samimi itiraflarda bulunmuştu. Gülpınar açıklamasında "Onunla yaşadığım günleri özlüyorum. Ali'yi değil ama yaşadığımız günleri özlüyorum" demişti.