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Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal, erkek arkadaşını bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alındı

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal, erkek arkadaşını bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alındı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli erkek arkadaşı Sedat Kumaş'ı Bodrum'da bıçakladı.

29.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:09
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal, erkek arkadaşını bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alındı
MUĞLA - Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli erkek arkadaşı Sedat Kumaş'ı Bodrum 'da bıçakladı.
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli 3 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Sedat Kumaş'ı bıçakla yaraladı. Ortakent mahallesinde bir taş evde erkek arkadaşı Sedat Kumaş ile akşam yemeği yiyen Hazal Mesudiyeli gece geç saatlere kadar erkek arkadaşıyla otururken bir anda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Mesudiyeli eline bıçağı aldığı gibi sevgilisi Kumaş'ı bacağından hafif şekilde bıçaklayarak yaraladı. Olayın Bodrum ilçe Emniyet Müdürlüğüne intikal etmesiyle birlikte Mesudiyeli emniyet güçlerince gözaltına alındı. Bu esnada Polise mukavemette yapan Mesudiyeli öğlen saatlerinde adliyeye getirildi. Gazetecilerin neden bıçakladınız sorusuna ise "Ben bir şey yapmadım" diyerek kendini savunan Mesudiyeli, bıçakla yaralamak ve polise mukavemetten işlem gördüğü öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan Mesudiyeli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Öte yandan Kumaş ise tedavi gördükten 2 saat sonra taburcu edildi. Ali Ağaoğlu’nun eski sevgilisi Hazal, erkek arkadaşını bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alındı

Kaynak: İHA

Etiketler: Ali Ağaoğlu, Bodrum, 3. Sayfa

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Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal, erkek arkadaşını bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alındı

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