27.05.2019 14:50
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Ali Ağaoğlu Oğlunun Doğum Günü İçin Eski Sevgilisi Petek Ertüre İle Bir Araya Geldi

Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu, oğlu Ali Ege'nin doğum gününü Petek Ertüre ile kutladı.

Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun patronu Ali Ağaoğlu'nun 2013'te Petek Ertüre'den Ali Ege adında bir oğlu olmuştu. Oğluna oldukça düşkün olan Ali Ağaoğlu, 6 yaşına basan Ali Ege'yi doğum gününde hazır bulundu.

ESKİ SEVGİLİLER DOĞUM GÜNÜ İÇİN BULUŞTU

Eski sevgililer çocuklarının doğum günü için buluştu. Ege'nin 6'ncı yaşı için çok özel bir kutlama düzenlediler.

"ARTIK SADECE OĞLUMUN BABASI"

Petek Ertüre kısa süre önce Ali Ağaoğlu için "Ali Bey artık sadece oğlumun babası" demişti.

Ali Ağaoğlu Oğlunun Doğum Günü İçin Eski Sevgilisi Petek Ertüre İle Bir Araya Geldi Ege, Petek Ertüre, Ali Ağaoğlu, Magazin


YORUMLAR (12)
ALİ YE GÜZEL HAYAT: arada geliyordur kokunu almaya petek hanım yok öyle beleş hayat yaşamak
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ARZ KCKDG: Çocuğu doğurunca sadece cocuğumun babası oluyo ne güzel hayat ya
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BOLD PİLOT: bu kadina hastaydim biraktim gitti ali nin ahirina
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DEJENERE: Vay be eski eşten değil eski SEVGİLİDEN ve haber ne kadar da doğalmış gibi gösteriliyor
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MÜFİT: Bu dünyanın birde öbür tarafı var, bu damı cehenneme bile almazlar
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