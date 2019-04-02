Ali Akbal Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KONYA SEYDİŞEHİR belediye başkan adayı olan Ali Akbal isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KONYA SEYDİŞEHİR ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Ali Akbal isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KONYA SEYDİŞEHİR adayı Ali Akbal kimdir? BTP KONYA SEYDİŞEHİR adayı Ali Akbal yüzde kaç oy aldı?

Ali Akbal Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KONYA SEYDİŞEHİR belediye başkan adayı olarak gösterilen Ali Akbal SEYDİŞEHİR ilçesinde % 1,86 oranında oy almıştır. SEYDİŞEHİR ilçesinde % 1,86 oranında oy olan Ali Akbal adlı BTP adayı toplamda 745 adet oy sayısına ulaştı.

KONYA SEYDİŞEHİR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.