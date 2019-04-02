Ali Akkurt Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT belediye başkan adayı olan Ali Akkurt isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Ali Akkurt isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT adayı Ali Akkurt kimdir? Bağımsız KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT adayı Ali Akkurt yüzde kaç oy aldı?

Ali Akkurt Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT belediye başkan adayı olarak gösterilen Ali Akkurt ONİKİŞUBAT ilçesinde % 0,62 oranında oy almıştır. ONİKİŞUBAT ilçesinde % 0,62 oranında oy olan Ali Akkurt adlı Bağımsız adayı toplamda 1.362 adet oy sayısına ulaştı.

Ali Akkurt Kimdir?

Ali Akkurt, 1983 yılında 12 Şubat Kurtlar Köyü'nde doğdu. Elektrik teknikeri olan Akkurt evli ve 2 çocuk babasıdır.

Ali Akkurt, 31 Mart 2019 seçimlerinde Kahramanmaraş, 12 Şubat Bağımsız Belediye Başkan Adayıdır.



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