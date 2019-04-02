Ali Aktaş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi ANTALYA büyükşehir belediye başkan adayı Ali Aktaş oldu. Saadet Partisi adayı Ali Aktaş, ANTALYA büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? ANTALYA büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi ANTALYA büyükşehir belediye başkan adayı Ali Aktaş ile ilgili seçim sonuçları ve ANTALYA büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi ANTALYA büyükşehir belediye başkan adayı Ali Aktaş oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte ANTALYA büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. ANTALYA aday yarışı ve ANTALYA seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

ANTALYA Seçim Bilgileri

ANTALYA büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 5.437 olduğu belirlendi.

ANTALYA büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 5.437 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

ANTALYA büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,22 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

ANTALYA büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.708.975 olduğu belirlendi.

ANTALYA büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 1.456.341 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Aktaş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi ANTALYA büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Ali Aktaş, ANTALYA yarışında % 0,96 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Ali Aktaş toplamda 13.597 adet oy sayısına ulaştı.

Ali Aktaş Kimdir?

Ali Aktaş, 1977 yılında Antalya'nın Elmalı İlçesi'nde dünyaya geldi. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Milli Gençlik Vakfı Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Fazilet Partisi ve Saadet Partisi İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. Saadet Partisi'nin değişik kademelerinde görev aldıktan sonra Genel İdare Kurulu üyeliği yaptı.

Serbest avukatlık yapan Aktaş, evli ve dört çocuk babasıdır. Ali Aktaş, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden Antalya Belediye Başkan Adayı oldu.

Saadet Partisi ANTALYA büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.